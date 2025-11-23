明晚東北季風再增強 周三清晨最冷中部以北探14度

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。本報資料照片
把握今天和明天白天好天氣。中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周仍受東北季風影響，明天晚間起東北季風增強，迎風面水氣慢慢增多，基隆北海岸及宜蘭、大台北地區還有局部短暫雨，花東也有零星降雨。這波最冷時段為周三清晨，中部以北及東北部約14-16度，其他地區17-18度。周六隨著東北季風減弱，氣溫逐漸回升。

張承傳表示，位於菲律賓東方海面低氣壓雖然有機會發展，移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。

張承傳指出，今天東北季風減弱，各地氣溫回升，北部及東北半回升幅度比較大，今天西半部及東南部高溫達27-29度，宜蘭及花蓮也有25-26度。水氣今天也偏少，各地多雲到晴的天氣，只有東半部、恆春半島、基隆北海岸及大台北山區有零星降雨。

降雨趨勢方面，張承傳指出，明天晚間起東北季風增強，迎風面水氣慢慢增多，基隆北海岸及宜蘭、大台北地區還有局部短暫雨，花東也有零星降雨，其他地區多雲到晴；晚上桃竹苗也有零星降雨。周二到周五受東北季風影響，周二水氣減少，只剩東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。

張承傳表示，周三到周五迎風面水氣再度增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南大致維持多雲到晴。周六東北季風減弱水氣再減少，各地多雲到晴，剩東半部及恆春半島零星降雨。

氣溫方面，張承傳說，明天白天仍為舒適到溫暖天氣，高溫跟今天類似，可達26-27度，但隨著明晚東北季風增強，周二到周五北部及東北部溫度再轉涼，高溫降到21-22度，低溫約16、17度；中南部高溫略降，但仍可達26到28度，低溫比這兩天再低一些，有機會達16、17度，特別是中部地區，周三清晨只有14度；東部高溫降到23-25度，低溫約17、18度。

氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供
