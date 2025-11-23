快訊

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面漆塗鴨。圖／讀者提供
台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面漆塗鴨。圖／讀者提供

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組，延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉已涉及違反鐵路法，最重可處7年徒刑，已報案由鐵路警察偵辦，另將向當事人求償。

台鐵公司說明，台鐵七堵站今早發現，第1108次列車第4車廂山側，疑似昨晚收班後遭人大面積塗鴉，清潔公司斯巴克第一時間無法清除，經更換編組後，於早上6時49分發車，共延誤5分鐘。

台鐵表示，目前已報案由鐵路警察循線抓人，依照鐵路法第68條之2，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台鐵指出，依鐵路法第57條及第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；另外，台鐵也會向當事人針對列車損壞進行民事求償。

台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面漆塗鴨。圖／讀者提供
台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面漆塗鴨。圖／讀者提供

