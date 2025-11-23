快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

麥當勞奶昔回歸！營養師示警「當心熱量炸彈」 在美國反成賣點

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞奶昔睽違九年回歸，營養師提醒當心熱量。 示意圖／美聯社
麥當勞奶昔睽違九年回歸，營養師提醒當心熱量。 示意圖／美聯社

麥當勞經典奶昔睽違9年回歸，在全台僅12間門市有販售，許多忠實的奶昔愛好者，不惜花上幾小時排隊搶購。營養師黃品瑄在臉書分享，自己花了三小時才排到，不過她也提醒大家，一杯小小的奶昔可是熱量炸彈！

黃品瑄感嘆，在寒風中排了整整三小時，「終於有機會嚐到傳奇的味道」，並補充表示，「早上上班」是美國奶昔賣最好的時段。美國許多人上班都是以開車為主，這時吃東西容易弄髒手，開車也不方便，奶昔就成為他們既有飽足感，又可以邊開車邊享用的快速早餐。

黃品瑄表示，正因如此「熱量高」反成賣點。在美國一杯小小的奶昔熱量就高達430大卡，當中就包含50克的精緻糖。黃品瑄也不忘吐槽，與其為這杯飲料排上三小時，不如「直接買蛋捲冰淇淋放到融化」。

根據麥當勞官網公布的資料來看，台灣的奶昔熱量與含糖量都沒有美國誇張，不論是香草口味、草莓口味熱量都只有123大卡左右，含糖量僅4克，明顯有依在地消費者口味進行調整。

麥當勞

延伸閱讀

黑豹旗／張育成親臨16強賽 送麥當勞鼓舞興大附農學弟

和記憶中的味道不同！他問「麥當勞奶昔」改配方？兩派網友掀論戰

麥當勞奶昔復出引爆話題 他喝半杯曝口感：終於知道為何停賣

排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到

相關新聞

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...

安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

全球首例H5N5奪命、國內首例化妝品含蘇丹紅 石崇良：持續監控、稽查

美國出現全球首例禽流感死亡事件！華盛頓州1居民感染罕見的H5N5病毒株，不治身亡，引發全球關注。衛福部長石崇良表示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。