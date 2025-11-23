快訊

范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

雷達脫鎖、維修後勤斷炊 海軍沱江艦交艦後麻煩才開始

《俠盜獵車手VI》延期後又想移植Switch 2！「正在測試中」外媒曝可能性

粉專：周二起斷崖式降溫 北台下探15度中部17度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今全台降雨顯著減少，是未來一周天氣最穩定的一天。聯合報系資料照
今全台降雨顯著減少，是未來一周天氣最穩定的一天。聯合報系資料照

把握今明好天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，周二起將斷崖式降溫。

「林老師氣象站」指出，今日環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一周天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到攝氏25至28度之間，中南部及台東地區高溫甚至上探攝氏28至30度。

不過好天氣持續不久，「林老師氣象站」指出，周二晚(25日)起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下，呼籲民眾多留意氣溫劇烈變化。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 東北季風

延伸閱讀

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握周日唯一好天氣！下周最冷探14度 恐有颱風生成對台影響曝光

天琴颱風最快下周形成 賈新興1圖曝侵台機率

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

相關新聞

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

粉專：周二起斷崖式降溫 北台下探15度中部17度

把握今明好天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，周二起將斷崖式降溫。

居服員被使喚、遭性騷…中市府允建申訴平台

台灣步入高齡化社會，長照居服員需求增加，台中市近年居服員數量成長逾4成，但流動率高，每7人就有1人做不滿1年，居服員「被...

國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心

美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。