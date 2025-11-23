粉專：周二起斷崖式降溫 北台下探15度中部17度
把握今明好天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，周二起將斷崖式降溫。
「林老師氣象站」指出，今日環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一周天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到攝氏25至28度之間，中南部及台東地區高溫甚至上探攝氏28至30度。
不過好天氣持續不久，「林老師氣象站」指出，周二晚(25日)起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下，呼籲民眾多留意氣溫劇烈變化。
※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
