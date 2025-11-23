快訊

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。本報資料照片

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨冷空氣與昨晨類似，部分地區有輻射冷卻，截至上午4時52分本島縣市平地最低氣溫為新竹(關西鎮)的13.6度，各地區平地的最低氣溫約在14至17度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有零散雲層，東側海上有降水回波，各地無降雨。今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。

今日各地區氣溫為：北部17至29度、中部14至32度、南部15至32度及東部15至30度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二(25日)下午起「東北季風」轉乾，周三(26日)東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。周四東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。周五、六東北季風再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，本周南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

