快訊

今晨新竹關西13.6度！把握好天氣 北台明晚變天轉雨降溫

范冰冰奪金馬影后哭到眼腫！6天前就拿到簽證但仍無法來台 李安連線送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為提升國內藥品韌性，學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，必須提振國人對學名藥的信心，建議應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期的原廠藥是一致的。本報資料照片
為提升國內藥品韌性，學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，必須提振國人對學名藥的信心，建議應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期的原廠藥是一致的。本報資料照片

美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥品有替代藥物，但大家仍擔心缺藥。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，提升國內藥品韌性，必須提振國人對學名藥的信心，建議優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與原廠藥一致的，尤其是抗生素及癌症用藥。

衛福部長石崇良上任後，積極建立「醫療韌性」、「藥品韌性」及「社會韌性」，他指出，抗生素是現代醫療的基石，須從品質、供應、使用與價格四管齊下。食藥署將啟動市面藥品監測，聯合數家醫學中心建立「上市後品質監測哨點」，並與國衛院合作，啟動抗生素最低抑菌濃度測試，對抗生素進行全面品質監控。

殷為瑩表示，衛福部「藥物療效不等通報系統」存在已久，但一直未有效率的進行通報，應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期原廠藥一致，學名藥協會有責任站出來，不斷倡議，希望讓國人對學名藥更有信心。

市面不斷傳出缺藥訊息，但真的缺藥嗎？或仍有其他替代藥品？殷為瑩說，食藥署日前公布47款藥品可能短缺，其中多數品項有學名藥可替代。但藥師和民眾為何還會擔心缺藥，主要是大家對學名藥信心不足。她表示，希望透過優化「藥物療效不等通報系統」，當醫師發現藥物療效不等時，可立即通報，療效相同時，則可以建立醫師跟病人對學名藥的信心。

優化藥物療效不等通報系統，應經由食藥署、學界、醫界共同努力，建立科學程序，加以驗證。殷為瑩指出，目前食藥署積極的研擬檢驗機制，驗證學名藥與已過專利期原廠藥，兩者品質一致。未來一旦傳出缺藥，僅單一品牌離開台灣，不影響國人用藥權益，不需過於恐慌或擔憂，建立「藥品韌性」。

製藥發展協會主委李建宏說，「藥物療效不等通報系統」接獲通報後，呼籲食藥署快速進行檢驗，解除醫師疑慮。另外，每當食藥署公告藥品回收資訊，學名藥數量經常多於原廠藥，民眾因此誤解學名藥品質不佳，但實則國內藥品市場以國產學名藥為大宗，民眾應有正確認知。

藥品 食藥署 韌性

延伸閱讀

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

新加坡業者偷用蘇丹紅？12化粧品業者遭波及 食藥署明公布調查情形

保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定

降17%占床率…台大醫院設OPAT中心 每天最多收50病人、下班時段也適用

相關新聞

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

居服員被使喚、遭性騷…中市府允建申訴平台

台灣步入高齡化社會，長照居服員需求增加，台中市近年居服員數量成長逾4成，但流動率高，每7人就有1人做不滿1年，居服員「被...

國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心

美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

把握周日唯一好天氣！下周最冷探14度 恐有颱風生成對台影響曝光

氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴；24日晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計25日晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。