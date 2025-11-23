永續行動專案「河好如初」開放報名

快訊

聯合報／ 記者陳美萍／台北報導
聯合報系「河好如初」明年元月十日至十一日於東海大學舉辦設計思考工作坊，總獎金高達十五萬元。圖／河好如初提供
聯合報系永續行動專案「河好如初」，明年元月十日至十一日在東海大學舉辦設計思考工作坊，即日起開放學生報名參加。

活動邀集跨校、跨領域的專業師資與引導教練，以設計思考流程帶領青年探索「與自然和好、與環境共好」的創新方案，總獎金十五萬元，鼓勵青年共同為台灣河川生態提出各種解方與行動。

工作坊參與者將獲得自主學習修業證明，表現優異的獲獎團隊可獲頒獎狀及獎金，大同大學及東海大學學生並可申請微學分，優勝團隊還有機會接受媒體專訪，為河川議題帶來更多社會關注。

「河好如初」是聯合報系首度發起、結合大專院校與民間力量的跨界社會行動。盼以青年跨域共創的能量，推動河川生態與自然環境永續並存。

工作坊邀集多位重磅級引導教練共同授課，包括台北商業大學創意設計與經營研究所副教授黃鼎豪、大同大學媒體設計系副教授陳彥甫、大同大學通識教育中心副教授李懿純、東海大學電機工程系教授蔡坤霖、中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授夏晧清、亞洲大學創意商品設計系兼任教師王錫安、台灣科技大學營建工程系副教授蔡孟涵等。

本活動由聯合報系文化基金會、聯合報系、東海大學、清華大學及東海大學工業設計系共同主辦。更多活動資訊與報名方式，請上網頁搜尋「河好如初」。報名連結https://forms.gle/247rr5a8KAEsVJhb8

