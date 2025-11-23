公路客運營收回不去 公會爭取漲合理成本、司機加薪

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
交通部統計今年1到9月，公路客運載客數較疫情前衰退37.41%、營收下滑38.3%，路線停駛和減少高達108條，顯示整體市場仍未回到常軌。圖／聯合報系資料照片
交通部統計今年1到9月，公路客運載客數較疫情前衰退37.41%、營收下滑38.3%，路線停駛和減少高達108條，顯示整體市場仍未回到常軌。客運公會本月中旬向公路局提出運價檢討，申請調高涉及虧損補貼的「合理成本」13%，也爭取補貼公路客運駕駛底薪增加5千元。公路局表示，正依程序初審作業。

客運業者普遍反映營收與人次已回不去，加上油料、人事與維修等成本攀升，營運壓力持續增加。依現行法規，公路客運運價原則上每兩年可檢討一次，上次調整是2023年5月，但因政府補貼漲幅而凍漲票價。

客運公會已在本月中旬再次向公路局申請運價檢討。

公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，此次檢討共三項主軸，一是票價調整，不過考量旅客負擔，客運業決定不調漲，由業者自行吸收成本差額。

二是「合理成本」從目前的每車公里45.851元提升至51.977元，這也是反映近年明顯增加的各種成本。

第三則是爭取駕駛底薪補貼5千元、避免票價轉嫁旅客。謝界田指出，公路客運長期駕駛人力不足，由於六都有補助加薪，許多駕駛轉往都市開公車，加上長途工作時間較長、年輕人意願不高，資深駕駛又逐步退休，即便政府協助推動徵才，進補速度仍追不上司機流失的速度。

謝界田直言，要改善缺工，最直接的方法只有提高薪資待遇，才能吸引人力回流並穩定營運，希望公路局補貼每位駕駛底薪5千元，並排除已領地方加薪補助的駕駛，避免重複補貼。

