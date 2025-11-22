快訊

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。法新社
美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。法新社

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍未確認。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，我國持續監測H5N5病毒，目前評估人傳人風險仍屬低度，但對華盛頓的旅遊建議維持「一級注意」。

外電報導指出，該名患者於11月初因高燒、意識不清及呼吸困難入院治療，後轉送至西雅圖國王郡醫院，經檢驗確認感染H5N5病毒，並於21日不幸過世。美國官員強調，正對其密切接觸者持續追蹤，但目前沒有證據顯示此病毒具有人傳人能力。

新型A型流感指的是除H1N1及H3N2等季節性流感外，偶發感染人類的其他動物源病毒，如禽鳥或哺乳類動物的A型流感。此類病毒一旦感染人類，即界定為「新型A型流感」。我國自2014年7月起，將其列為第五類法定傳染病。

曾淑慧說，農業部防檢署持續以風險區域為基準，於禽場進行逢機採樣監測，並在冬候鳥度冬期間加強野鳥排遺採檢；屠宰場、理貨場等場域也同步實施監測。今年截至目前共有72件禽類禽流感陽性案件，疾管署已對相關接觸者進行健康監測，共匡列858人次，檢驗389件血清檢體結果皆為陰性。

她說，自今年4月出現新型A流案例後，我國即將華盛頓地區旅遊建議提升至「一級注意」。目前研判此次個案屬偶發事件，發生大規模傳播的風險低，人傳人風險也相對不高，但旅遊建議維持一級注意，後續將持續監測並滾動式調整。

台灣過去曾於2017年出現首例H7N9境外移入並死亡；2021至2023年間各出現一例H1N2v病例，接觸者均未感染。

疾管署提醒民眾於日常生活中應落實「5要6不」：

5要

1.肉類與蛋要充分煮熟

2.要以肥皂洗手

3.出現症狀要戴口罩就醫並告知接觸史

4.禽畜長期接觸者要接種流感疫苗

5.要均衡飲食及適度運動

6不

1.不生食禽鳥蛋品

2.不走私或購買來路不明肉品

3.不接觸或餵食禽畜

4.不野放或隨意丟棄禽畜

5.不讓飼養禽畜混居

6.不前往空氣不流通或人潮壅擠的場所

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5死亡案例，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，我國持續監測H5N5病毒，目前評估人傳人風險仍屬低度，對華盛頓的旅遊建議維持「一級注意」。聯合報系資料照
美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5死亡案例，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，我國持續監測H5N5病毒，目前評估人傳人風險仍屬低度，對華盛頓的旅遊建議維持「一級注意」。聯合報系資料照

