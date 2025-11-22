快訊

不斷更新／金馬首位得主出爐！林柏宏、劉冠廷帥氣頒獎 頑童MJ116開場表演

TWICE高雄新裝首登場！子瑜喊「我終於帶成員來了」 苦等10年全場變淚海

范冰冰確定不來！若奪金馬影后將現場熱線 導演親曝兩人合作「最大壓力」

XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心

中央社／ 新北22日電

生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。

有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞20日發表生殖中心醫療團隊研究成果。他表示，以往人工智慧常因推論過程不透明而被視為「黑箱」。這次研發的XAI模型，能綜合母齡、父齡、胚胎發育速度與多項臨床資料，預測胚胎染色體健康狀態，並解釋「為何這顆胚胎更具著床機會」，讓病人能明確了解醫療判斷，不再只是被動接受結果。

曾啟瑞指出，這項研究刊登於國際期刊《輔助醫學與遺傳學雜誌》（Journal of Assisted Reproduction andGenetics），為全球具代表性的透明AI胚胎評估模型之一。

曾啟瑞說，研究團隊回溯分析2020年至2022年共1908顆囊胚，整合胚胎影像、發育速度及相關臨床參數，並以6種主流機器學習方法訓練與驗證，最終建立準確率達75%的AI模型，並為每顆胚胎生成「專屬分析報告」，協助醫師初步推估健康程度。

他接受中央社記者訪問表示，這項技術結合AI科技、臨床專業及病患溝通，不僅可節省建檔與分析時間與成本，也能提升治療精準度，使醫病雙方能在資訊透明的基礎上討論並共同選擇療程方向。

曾啟瑞提醒，年齡是影響人工生殖成功率的關鍵因素，女性卵子品質在35歲後明顯下降，隨著年齡增加，懷孕風險也會提高，建議備孕民眾及早規劃。

醫師 醫學 年齡

延伸閱讀

Google新AI平台Nano Banana Pro 顛覆圖像業

AI圖像生成再進化！Google新影像模型可多語言文字

普丁出招 設 AI 特別工作小組

中製AI模型存資訊操弄風險 數發部：公務機關已禁用

相關新聞

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

衛福部食藥署11月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須...

把握周日唯一好天氣！下周最冷探14度 恐有颱風生成對台影響曝光

氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴；24日晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計25日晚...

非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討

台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...

路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千

國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...

少子化早產兒比率不減反增 台大醫分析：產婦高齡化、人工生殖比率高

少子化趨勢明顯，早產兒比率卻不減反增，台大醫院新生兒科主任曹伯年說，高齡產婦增加及人工生殖使用比率上升，易導致早產，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。