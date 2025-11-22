抽血能檢驗多種癌症 醫曝MCED非萬靈丹：每項檢驗都會有極限

癌症已霸占十大死因之首近40年，賴清德總統上任後，推動健康台灣，擴大癌症篩檢年齡，台大醫院主治醫師陳偉武表示，近年多癌種早期篩檢（MCED）備受親睞，僅需抽血就能一口氣檢測出50種癌症的罹病機率，但他呼籲，每種檢測都有極限不該過度依賴，恐因偽陰性讓民眾疏忽症狀，反而錯失早期治療的時機。

陳偉武說，癌症細胞是正常細胞因多重因素突變所致，而MCED的概念是透過血液，偵測癌前病變細胞，但不是所有「癌前病變細胞」都會轉化「癌細胞」，許多民眾對於MCED可一口氣檢驗多種癌症，感到安心，誤以為只要做一項MCED，就不需要再做其他的癌症篩檢，導致傳統癌症篩檢率變得更低。

以乳癌篩檢為例，女性常因為需要夾乳房照X光而感到害怕，部分民眾認為做完MCED，就不需要再做乳癌篩檢，但抽血得到的數值不一定完全正確，也可能藏有偽陽性、偽陰性的風險。陳偉武說，MCED雖然是一項方便的檢驗，但MCED沒辦法以一打十，做完一項就完全取代所有檢查項目，且每項檢驗都會有極限，不該過度依賴。

新光醫院副院長洪子仁說，透過癌症早期篩檢，可以爭取到早期治療的時機，目前政府推出的公費「五癌篩檢」，包含口腔癌、肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌，符合資格者可免費檢驗，但即使如此仍有許多民眾卻步，等到真正出現嚴重症狀才就診，此時往往都已經是晚期，錯過治療時機。

洪子仁說，民眾若要自費篩檢，應先運用政府的公費篩檢資源後，再自費補足篩檢空白區，可評估自身年齡、家族史等選擇篩檢項目，而未來也希望透過AI技術，補強民眾的需求。

根據國健署統計，癌症早期被診斷者，其5年存活率比晚期才診斷者高出2至7倍，陳偉武說，透過MCED篩檢雖然可以獲得「超早期診斷」，不代表預後會更好，且民眾常會自行解讀報告，不了解檢測的偽陽性、偽陰性特性，反而會增加額外的心理壓力，他認為，選擇適合的檢驗項目，仍需與醫師討論，才不會陷入檢測後恐慌或過度醫療的陷阱中。