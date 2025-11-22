特赦照顧殺人、身障者斷食善終惹議 社福界聲明：身障者生命面臨威脅

國內一名老婦悶死照顧超過半世紀，53歲重度身障兒子，法官建請總統特赦；另一名照顧35歲因腦炎臥床的重度身障家屬，為障礙者實施斷食善終，台中復健醫院前院長畢柳鶯分享從旁協助歷程，引發討論。台灣障礙研究學會與多個社福團體發表聲明指出，從特赦請求至非自主斷食善終，重度身障者生命權正面臨威脅，盼各界尊重當事人為唯一核心。

聯合聲明指出，前述2事件雖形式不同，共通點為死亡當事人為重度障礙者，且死亡非當事人自主決定，這隱含危險邏輯，將國家照顧與支持系統不足，以及家人沈重照顧負擔，錯誤轉化為「障礙者生命不值得繼續」，把障礙者視為「沒有生活品質」結論，障礙屆深切憂慮，台灣社會正形成一種危險觀念，「障礙者身命價值較低，甚至可由其他人代為決定其死活。」

台灣障礙研究學會及社福團體，對斷食善終持反對態度。聯合聲明指出，非自主斷食善終不是善終，而是加工死亡，更可能涉及刑法責任，國內醫療專業人員，以愛、放手、天使等語言包裝，公開宣稱協助障礙者透過斷食死亡，停止提供食物與水分直到死亡不是自然善終，而是主動加速死亡的加工行為，台灣安寧緩和學會已聲明立場，認為斷食不是善終，也不是自然死亡範疇。

台灣障礙研究學會指出，國家與檢察體系沈默，是對障礙者生命權的輕賤，當社會允許原本應搶救生命，而非傷害生命的醫師分享，「如何讓重度障礙者非自主斷食死亡」，國家與檢察系統卻未採取行動介入，等同默認「障礙者生命不值得保護」，這是國際身障團體一再強調的「嚴峻歧視形式」，也就是「對生命價值的制度性否定。」

身障團體共同呼籲，重度障礙者生命不應由家人、醫師，或其他人代為決定，而是應被完整保護，擁有自主決策權的公民，呼籲任何涉及生命終結的討論，須以尊重當事人意願為唯一核心，政府必須承認並改善長照服務與障礙支持不足，而非以終結障礙者生命為替代方案，社會需停止以生命品質低落、成為負擔等，作為生命品質衡量的偏見，導致偏頗醫療決策。

共同聲明另強調，醫療體系需接受障礙人權培訓，以避免對於生命品質衡量偏見導致偏頗醫療決策，檢察與司法機關應審慎檢視「非自主斷食死亡」相關行為，是否涉及刑法犯罪。重度障礙者生命與所有生命一樣珍貴，共同呼籲社會正視生命倫理、法律與人權體現，別再讓障礙者生命「被噤聲、替代或犧牲。」

認同前述理念的社福團體包括，人權公約施行監督聯盟 、中華民國身心障礙聯盟、中華民國智障者家長總會、台北市行無礙資源推廣協會、台北市社會工作人員職業工會、台北市新活力自立生活協會、台灣女人連線、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣社會心理復健協會、台灣社會福利總盟、台灣勞工陣線、台灣障礙女性平權連線、台灣障礙者權益促進會、台灣失序者聯盟、台灣障礙青年、台灣障礙研究學會。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線