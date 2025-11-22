快訊

西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今中午行政院長卓榮泰出席台61線西濱新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程新北段動土典禮。記者葉信菉／攝影
今中午行政院長卓榮泰出席台61線西濱新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程新北段動土典禮。記者葉信菉／攝影

台61線西濱公路高架化議題持續延燒，外界長期把西濱稱為「窮人的高速公路」，面對中央推動新北至苗栗段23處平交路口立體化，專家認為「效率、安全確實會大幅改善」，但同時提醒「景觀衝擊、噪音震動」等外部成本不可輕忽。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，高架化能有效避免平面穿越衝突，改善瓶頸、提升行車安全。不過，高架橋體一定會造成環境變化，沿線住戶、商家都可能面臨噪音與震動問題，也會影響部分路段的景觀品質。他強調，這些影響不能事後再處理，而應在可行性評估階段就評估清楚，「把外部成本算進來，再與效益比較，若仍是正效益，那就是合理的推動方式」。

鄭永祥指出，新北市規畫利用高架釋出的橋下空間串聯斷鏈的自行車道，是「正面且值得鼓勵」的方向。既然高架化勢不可免，就應該將周邊空間再利用做到最好，若能改善自行車動線、提高安全，甚至帶動北海岸旅遊廊帶發展，「就是一加一大於二的加乘效益」。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄則坦言，高架化的最大優點是「效率」，不用停紅綠燈、沒有平面交叉衝突，通行速度的確會明顯提升，「本質上就像一條新的快速道路」。但他提醒，高架的缺點同樣明顯，包括景觀衝擊、施工成本高、施工期間的交通影響，以及部分地區因高度限制導致車種受限。他說，是否推動，最終還是「願不願意承擔壞處、換取效率」的選擇。

針對外界關注「橋下自行車道」是否會成為亮點，張勝雄態度較保守。他指出，這類利用往往屬於附帶效果，實際使用率仍需完工後檢驗，「像鐵路立體化後的橋下停車場，有些地方很夯、有些卻乏人問津」。他認為，自行車道是否帶來加分，端看設計是否友善、使用動線是否合理，不能只靠想像。

自行車 西濱快速公路

