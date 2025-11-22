快訊

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」 子瑜一開口粉絲場外全聽哭

娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶

中央社／ 屏東縣22日電

娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。

原住民族委員會原住民族文化發展中心長期致力推動原住民族文化保存與傳承，每年由所屬「娜麓灣樂舞劇團」推出全新原創樂舞作品。今年最新創作「Saliyaliyan－印象Kasavakan」，今天在位於屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區歌舞館隆重登場。

文發中心副主任簡明雄表示，「Saliyaliyan－印象Kasavakan」不僅是一次文化展演，而是與部落攜手合作，一起找回的記憶地景與情感。希望觀眾看見的不只是傳說，而是族人記憶與生命感現場，以及原住民族文化持續流動、再生的力量。

文發中心新聞稿表示，此作以台東卑南族建和部落（Kasavakan）流傳的「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，帶領觀眾穿越神話、走入文化發源地。

文發中心說明，創作以Kasavakan部落歷經7次遷徙的第7個落腳地「Saliyaliyan」為背景，由部落耆老口述傳說、青年族人參與共創，並與專業編導團隊共同轉化為當代表演形式；整場演出融合傳統樂舞與現代表現語彙，運用肢體與聲響語言，引領觀眾穿越神話與記憶，重返族人文化與情感起點。

文發中心指出，此作也是文發中心「歌舞館」開館後重點樂舞製作之一。歌舞館自啟用後，正致力打造原住民族樂舞創作與展演平台，未來娜麓灣樂舞劇團將持續根植部落文化、以樂舞為筆，記錄並演繹更多族人故事，並透過國內外合作拓展原住民族文化當代表達與國際視野。

原住民族 族人

延伸閱讀

阿里山鄒族語言教育推手 退警摩奧‧悟吉納獲國際肯定

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

方馨落髮遭質疑「假剃頭」 2細節被說造假本人無奈揭真相

樊光耀擔任北京曲劇團《我這一輩子》說書人 老舍經典來台登場

相關新聞

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

衛福部食藥署11月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須...

非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討

台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...

路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千

國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...

少子化早產兒比率不減反增 台大醫分析：產婦高齡化、人工生殖比率高

少子化趨勢明顯，早產兒比率卻不減反增，台大醫院新生兒科主任曹伯年說，高齡產婦增加及人工生殖使用比率上升，易導致早產，台灣...

福島核食解禁 卓榮泰：20幾萬件抽驗都沒不合格

行政院日前宣布全面解除日本福島等五縣食品管制，引發外界聯想是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢相關。行政院長卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。