「真的要解憂」卓榮泰搭藍皮火車 後關稅時代推升內需、拚外國觀光客

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
行政院長卓榮泰（左三）今下午與桃園市長張善政合體參加桃園鐵道藝術節，卓揆搭藍皮火車喊「我需要解憂」，他宣示後關稅時代要推升內需，拚外國觀光客來台。記者鄭國樑／攝影
行政院長卓榮泰（左三）今下午與桃園市長張善政合體參加桃園鐵道藝術節，卓揆搭藍皮火車喊「我需要解憂」，他宣示後關稅時代要推升內需，拚外國觀光客來台。記者鄭國樑／攝影

行政院長卓榮泰今天下午到台鐵富岡車站參加鐵道藝術節，卓揆說，明年中央政府的總預算，推升內需是重大目標，後關稅時代，一定要把內需拉起來，我們的經濟才能持續成長。卓榮泰搭乘藍皮解憂號列車，他也打趣說「我真的需要解憂」。

卓榮泰強調，經濟要能持續成長，推升內需重要的一環包括發展觀光，希望能吸引更多外國觀光客來到台灣，行政院計畫用4種方式吸引外國觀光客，第一是會展經濟如大型電腦展，第二是國際會議經濟像四大國際社團來台灣召開國際會議，第三種是演唱會經濟，像高雄有時粉紅、有時藍的演唱會經濟、在台灣各縣市都能辦，第四是國際體育賽事經濟。

卓揆說，4個串連起來觀光產業就能提升，當中很重要的串連方式，他剛剛和交通部及旅行社代表在談，包括把台鐵的各種觀光列車串連起來成為鐵道全餐，吸引外國與國內的鐵道迷，來增進鐵道觀光量能，如果能夠做到這樣，在高科技產業、生技產業之外，就能全力發展沒有汙染、效益最高，更能帶動每個城市進步的鐵道觀光，行政院會一併努力，並於明年中央政府總預算中完全呈現。

卓榮泰說，富岡鐵道藝術生活節盼能在每個車站嘗試性推動，讓站站都有它的文化與故事，希望台灣每個城市都有傳說，每個地方都有故事，每個人都有英雄事蹟或成功發展的路程，成為台灣與國際連結重要的一部分。

卓榮泰說，台鐵是台灣最重要、古老的交通工程，現在雖然搭高鐵、捷運的機會都很多，但台鐵仍承接台灣最原始的，不可抹滅、不可取代的交通事業，希望台鐵能蒸蒸日上，能在內需設備上能急速改善，廿九年未調整的車票票價格，現在稍稍調整，就是希望台鐵能改變體質，提升服務，讓國人更享受屬於自己的鐵道生活，融入生活。

卓榮泰也感謝桃園市長張善政，把原本2年1次的鐵道藝術節，改為每年舉辦，原本他沒有這個行程，得知後就自己說要參加，「我真的需要解憂啦」，引來張善政和台下笑聲和掌聲。

卓榮泰說，搭藍皮解憂號來富岡參加活動，對他而言是「難得解憂好」，也希望大家搭火車時將煩惱放在一邊，讓快樂與圓滿成為生活的一部分，未來中央與地方未來會更努力攜手合作，讓大家過好日子。

