新加坡業者偷用蘇丹紅？12化粧品業者遭波及 食藥署明公布調查情形

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內爆發首宗蘇丹紅化粧品案件，衛福部食藥署昨天起針對亦鴻企業有限公司下游14家業者進行清查，初步排除1家非國內業者，及1家業者為原料出口商，未製成產品，目前將12家國內化粧品業者列入調查。聯合報系資料照
國內爆發首宗蘇丹紅化粧品案件，衛福部食藥署昨天起針對亦鴻企業有限公司下游14家業者進行清查，初步排除1家非國內業者，及1家業者為原料出口商，未製成產品，目前將12家國內化粧品業者列入調查，已要求全面檢視可能受影響產品，並先行下架。相關原料是由新加坡進口，食藥署已藉國際組織通報星國主管機關，並同步分析國內原料蘇丹紅濃度。

綠藤生機主動通報自家「專心護唇油-莓紅版」產品檢出蘇丹紅，食藥署循線追查，發現原料業者為亦鴻公司，下游共有14家業者，確認排除國外業者上海儷柔經貿發展有限公司、原料出口業者傑艾莉國際貿易有限公司，其他包含歐萊德在內，12家業者均有化粧產品在國內上市，昨發文縣市衛生局到現場查核，並持續搜集衛生局回報的資料，暫定明天對外公布受影響情況。

食藥署針對綠藤生機「專心護唇油－莓紅版」3批產品，及亦鴻企業被檢出摻入蘇丹紅的原料產品進行定量分析。食藥署副署長王德原說，這些原料是用到新加坡「Campo Research」公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號的複方原料，分析原料中的蘇丹紅濃度，是為了判斷業者為蓄意添加或製程不慎遭汙染，食藥署已透過國際化粧品組織，通報新加坡政府要求了解相關情況。

王德原說，蘇丹色素為禁用色素，任何化粧品不得添加，在確認驗出蘇丹紅後，食藥署立即採取行動，目前綠藤生機產品仍持續回收中，如有統計數據將對外公布，濃度檢驗如有確認，也會盡快公開結果。另，國內業者受新加坡原料業者影響，食藥署雖已發函原料業者「Campo Research」，但尚未取得回應，將同步與行政院消保處聯繫，研議提供資源，協助國內業者跨海求償。

目前尚未排除蘇丹紅汙染疑慮的12家業者為，歐萊德國際股份有限公司、沛諾美學生技國際有限公司、彤采妮股份有限公司、沛美生醫科技股份有限公司、愛比森國際股份有限公司、慶生堂化粧品股份有限公司、威欣利實業股份有限公司、龍興生化國際股份有限公司、將寶實業股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司、孟鄉生化科技股份有限公司、柏瑞有限公司。

