農試所130周年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。
農試所今天在位於台中霧峰區的園區，舉辦130週年所慶活動並對外開放，設有成果展示場、創生市集、共學手作區、昆蟲標本解謎闖關等活動，吸引許多民眾參觀。
農試所長王仕賢會中致詞時表示，農業試驗所自1895年創立以來已屆130年，此次活動以迷宮的方式布置展場，透過互動環境讓民眾除了解農試所的歷史，並展現近10年間20大代表性的跨領域研究成果，也象徵世代交替與使命延續。
陳駿季接受媒體聯訪時表示，農業科技是支持產業發展的重要驅動力與支撐力，農試所是全台最大的農業試驗單位，肩負更多責任，過往與所屬的農業試驗改良場所，透過品種改良技術開發，充分改變生產樣態、農業經營模式，帶動年輕人願意回到家鄉務農。
提到未來十年計劃，陳駿季說，將更重視公私協力，期盼能加快將試驗成果落實到產業，另一方面，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。
陳駿季提到，所有的農作物會因為產期與樣態，會適合不同的國家與消費族群，所有國產農產品都是好的產品，只要找到好的市場定位，相信農業部與試驗改良場所及產業單位，能攜手一同努力。
