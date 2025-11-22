聽新聞
日本福島核食解禁 張麗善籲做這件事確保國人健康
日本首相高市早苗日前「台灣有事」言論引發中日關係緊張，我國執政黨力挺日本，賴清德總統前天才秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。雲林縣長張麗善今受訪表示，為確保國人健康，希望邊境管理針對所有食品的輻射風險嚴格抽驗。
食藥署8月29日預告解除日本福島五縣食品需檢附產地、輻射檢測「雙證」規定，廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，昨正式公告，食藥署長姜至剛表示，輻射食品檢驗基準並無改變，僅把管制機制回歸常態邊境管制，食藥署在邊境對國人所有進口食品，均實施輻射抽驗，依風險分級把關，且日本國內禁止流通產品，包括福島五縣鳥獸肉、菇類等目前仍禁輸台。
張麗善表示，站在國人的食品安全立場，還是希望能夠在邊境管理上，針對所有食品的輻射風險嚴格加以抽驗，確保國人的健康，讓國人在食品安全無虞的情況下，才能夠非常安心、放心地吃這些來自日本福島的食品。
