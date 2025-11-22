冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

人們每到冬天似乎都更加熱衷尋找維持健康的祕訣，超市貨架上擺滿「提升免疫力」的養生飲品，冷水游泳團體員愈來愈多，社群媒體上更充斥各種抵禦季節性病毒的小撇步。然而，在這些自稱能避開感冒與流感的偏方中，究竟哪些真的有效？又是否真的能從源頭就強化免疫系統？以下是BBC訪問三位醫學專家的看法：

●冷水游泳

冷水游泳人氣大增，一些愛好者深信能讓身體遠離冬季疾病。不過，免疫學家萊利（Eleanor Riley）教授接受BBC廣播4台節目訪問時表示，游完冷水後確實會產生「興奮感」，但主要是腎上腺素與內啡肽造成的短暫效果。

她解釋：「如果你在冷水游泳前後抽血，白血球的數量確實會上升，但那是因為身體以為可能有感染威脅，所以白血球會進入血液。幾小時後就會恢復正常，因此你的身體並沒有真正製造出任何更多的白血球。」

萊利補充指出，冷水游泳的部分好處來自於建立社交連結。而感到「更有精神、更警覺、與人更有連結感」會帶來實質的生理效應。

疫苗免疫學家特雷格寧（John Tregoning）教授指出，冷水游泳的好處多半是間接的，許多讓人感覺冬天更健康的原因可能與壓力有關。他說：「因為你在戶外和一群好人在美好的地方活動，就能降低壓力，但跳舞、唱歌或去跑步，也能獲得同樣的效果。」

身處自然環境可以降低血壓，以及可能抑制免疫反應的壓力荷爾蒙。全科醫師麥卡尼（Margaret McCartney）解釋，適度運動確實有助於降低病毒感染的風險，但這可以是任何形式的運動，不限於冷水游泳。

●康普茶

許多人會選擇康普茶（kombucha）等發酵飲品，認為能改善腸道菌叢並增強免疫力。但麥卡尼醫師仍保持謹慎態度。她說：「有許多理論解釋腸道菌群多樣性為何有益，但我們缺乏足夠的實證向患者推薦康普茶。」特雷格寧補充說，雖然感染期間腸道菌叢會改變，但通常會在康復後恢復原狀。

麥卡尼表示，像康普茶這些飲品提出「關於腸道菌叢角色的有趣想法」，但並沒有明確證據顯示它能如何幫助提升免疫系統。

●營養品

維他命C長久以來一直被當作冬季必備品推銷，但麥卡尼指出，目前尚無充分證據支持預防感冒方面的功效。多種維他命也是同樣情況，除了「讓尿變貴」外效果有限。

維他命D則略有不同，她說：「有理論上的證據顯示，能略微降低呼吸道感染的風險。」但並非人人受益，只有「維他命D偏低且已有呼吸道疾病」的人才可能獲益。英國許多人仍然缺乏維他命D，特雷格寧教授建議，冬季曬太陽並進行戶外活動，有助於補充維他命D。

對於薑黃飲、薑汁飲以及花俏的鼻腔噴霧之類的產品，麥卡尼則表示對提升免疫系統沒有任何幫助。特雷格寧教授則表示，鼻腔噴霧可以緩解鼻塞，但其實只需要簡單的生理食鹽水噴霧，也就是鹽跟水。他說：「這種溶液能稀釋鼻塞、促進黏液更新，並減輕發炎。」

●疫苗

三位專家一致認為，最終只有一種方法可以真正強化免疫系統，那就是接種疫苗。萊利教授建議接種流感疫苗，並提醒疫苗需約7到10天才會發揮效用。

雖然無法像冬季養生潮流常宣稱的那樣，以戲劇性的方式提升免疫力，但專家建議可透過避免吸菸、維持健康體重、建立規律睡眠習慣，以及進行任何有助於減壓的活動來支持免疫系統。麥卡尼表示，也可以透過待在通風良好的空間，以及定期且正確洗手，來降低感冒風險。