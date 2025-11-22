年終用血需求高峰 合庫發起公益捐血活動、成功募集159袋熱血

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著超高齡社會醫療用血需求日益攀升，為協助醫療院所度過歲末年終用血需求的高峰期，合作金庫於21日上午9時30分至下午16時30分在總行大樓發起「合庫有愛，合你一同讓愛入庫」公益捐血活動，以實際行動幫助更多人獲得最即時的醫療援助。

合庫已三度辦理公益捐血活動，本次活動當日號召103人挽袖響應，成功募集159袋熱血，為了感謝所有捐血人熱血相挺，合庫也贈予每位完成捐血人精美實用贈品，感謝其自發性助人益己的善行義舉。

根據世界衛生組織統計，平均每捐一次血就可以拯救3個人的生命。捐血在生理及心理上都極有助益，除了可讓血液流動更順暢，能加快排除體內老化的紅血球，讓身體充滿帶氧功能較好的新生紅血球之外，捐血還可以讓同仁擁有樂善助人的榮譽感。

作為肩負社會責任的金融企業，合庫持續將ESG（環境、社會、公司治理）理念融入營運決策。本次公益捐血活動，正是合庫在「S」（社會）面向上，履行企業公民責任的重要體現，透過實際關懷社會大眾的健康福祉，展現對永續發展的承諾。

