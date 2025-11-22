快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

聽新聞
0:00 / 0:00

每4位女性有1人四肢冰冷 中醫建議依體質進補勿「急補、亂補」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。本報資料照片
11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。本報資料照片

11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。中醫師賴俊宏表示，四肢冰冷是小雪時節常見的身體反應，尤其女性更為明顯，平均每4位女性就有1人有四肢冰冷困擾。有些人半夜醒來，雙手雙腳仍難以回暖，甚至影響睡眠品質，需透過調整體質，使氣血津液運行順暢，才能讓身體由內而外暖起來。

依中醫觀點，四肢冰冷多與人體陰陽氣血失衡、循環不佳有關。賴俊宏指出，小雪時常見四類容易出現冰冷症狀的體質，其中包括陽氣衰弱型、寒氣凝滯型及陽氣鬱阻型。陽氣衰弱又可分為脾胃氣虛與腎氣不足兩種，前者常見面色萎黃、食慾不振、腹脹、容易疲倦；後者則容易畏寒、精神不濟，並伴隨暈眩、耳鳴等症狀。

寒氣凝滯型體質則包括血虛與血瘀，血虛者多見頭暈、臉色蒼白、貧血傾向；血瘀者可能胸悶、頭痛，唇甲顏色偏紫，甚至出現經血不順、血塊等情況。至於陽氣鬱阻型，則多與壓力、情緒緊繃有關，患者常出現心煩、口渴、便秘、腹脹等症狀，屬於氣機鬱滯、陽氣不通的表現。

賴俊宏建議，脾胃氣虛者宜多吃黃色食物，如南瓜、地瓜、木瓜，可補益脾胃；腎氣不足者適合黑色食物，包括黑豆、黑芝麻、黑糯米、烏骨雞等，以強健腎氣；血虛體質者則可多攝取紅棗、櫻桃、豬肝等紅色食材，補血效果佳；血瘀者可藉由山楂、黑木耳、洋蔥等食物促進血液循環；若屬於陽氣鬱阻型，則適合選擇蔥、芹菜、金橘或玫瑰花等具有疏肝解鬱作用的食材。

賴俊宏表示，不同體質民眾，需留意相關飲食禁忌。脾胃虛寒者應避免生冷食物，以免加重腸胃負擔；血虛者不宜與咖啡、茶同時攝取補血食材，以免鞣酸影響鐵吸收；血瘀體質者則應少吃油膩、高糖及辛辣食物，避免造成血液黏稠度上升。此外，進補應順應氣候與體質，不宜急補、亂補，以免適得其反。

賴俊宏建議一道「藥食同源」概念製作的「清蒸鱸魚」，加入熟地、桂枝、川芎等藥材蒸煮，具有補血滋陰、活血行氣的效果，適合體質偏虛、常感冰冷的民眾日常食用。他強調，若四肢冰冷症狀嚴重、長期未改善，仍建議尋求專業中醫師專業建議，才能在節氣轉換之際維持身體平衡，溫暖健康地迎接冬季。

食材 中醫 節氣 小雪

延伸閱讀

趙露思蘋果水保養秘訣公開！中醫推薦5款美容茶飲提升氣色、改善疲勞

今「小雪」擺脫東北季風 明全台天氣最好氣溫最高 下波冷空氣這時抵達

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

22日入小雪節氣！四生肖小病小痛多...飲食原則「無擾乎陽」

相關新聞

急診壅塞、醫護缺口未解 石崇良：智慧醫療將是台灣的第二座護國神山

高雄秀傳紀念醫院今天一周年慶，衛福部長石崇良出席致詞談及超高齡化、醫護人力缺口、智慧醫療與健保總額支出，強調都是國家健康...

福島核食解禁 卓榮泰：20幾萬件抽驗都沒不合格

行政院日前宣布全面解除日本福島等五縣食品管制，引發外界聯想是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢相關。行政院長卓榮泰...

石虎柳丁…大苑子親赴致歉未熄火 農場否認被買通：今年1顆都不賣

連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」宣傳新品引發反彈，儘管業者昨天聲明並由董事長邱瑞堂赴南投中寮向農友致歉。長壽天然農場今再...

台鐵車長廣播禁菸「請當人不要當畜牲」 旅客讚：第一次聽到這麼猛的

大眾運輸全面禁菸，一名網友昨晚搭乘台鐵列車，疑似有其他旅客在車廂抽菸，聽到列車廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人...

冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

人們每到冬天似乎都更加熱衷尋找維持健康的祕訣，超市貨架上擺滿「提升免疫力」的養生飲品，冷水游泳團體員愈來愈多，社群媒體上...

每4位女性有1人四肢冰冷 中醫建議依體質進補勿「急補、亂補」

11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。中醫師賴俊宏表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。