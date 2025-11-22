念慈安靈功德協會辦捐血 民眾挽袖解血荒可拿全聯禮卷

冬天進入血荒季，台中市念慈安靈功德協會今天在台中市新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，念慈安靈功德協會連續多年舉辦捐血活動，今年請到有「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯為公益代言人。

念慈安靈功德協會成立於2018年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者但無力負擔喪葬費用，每年平均約協助200件個案，今年到11月15日已經有118件協助案。在前五年前疫情最嚴重期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。念慈安靈功德協會協助的個案遍及全台各地，協會接獲通報後，會評估往生者家庭狀況，公告於協會的臉書粉絲專頁。

留峰甫表示，冬天常會發生血荒，尤其在學生放寒假後到農曆春節期間更是血荒最嚴重的時期，協會決定超前部署主辦這次捐血活動。

主辦單位指出，完成捐血250cc者可獲贈全聯禮券200元、香格禮坊太陽餅一盒，推廣孝親音樂USB一只；捐血500cc者可獲贈全聯禮券400元、香格禮坊蛋黃酥一盒，推廣孝親音樂USB一只。

孝親音樂USB的由來是，創會創會留峰甫的父親3年前過世，卻來不及見他最後一面而留下遺憾。他在父親過世後，寫了一首紀念他父親的歌曲「擱叫一聲老爸」，歌詞大意為「沉重的腳步、滿腹的痛苦，曾經的我困在過去的錯誤裡，連一句『阿爸我愛你』都說不出口，如今天人永隔，那句話成了他夜夜對天的呢喃…」。

這首曲子已拍成MV，由孔鏘老師編曲、白冰冰導演，留峰甫親自擔任主角。適逢近日出片，留峰甫特別準備一只外觀相當精緻的USB要送給來參加捐血活動的民眾，裡頭儲存了這支MV。留峰甫說，人生無法重來，但音樂可以傳遞情感、補上遺憾，希望藉由這支MV獻給所有思念父親的人，能對社會產生教化作用。