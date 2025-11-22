台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高

台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方的認知差距。警方坦言，從距離、相對位置認定，判斷並不精準，將發函警政署，盼提供更明確的執法標準。

2023年3月31日起交通新制，汽機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，不暫停讓行人先行通過，最高罰6000元，並記違規點數3點，同時應接受道安講習3小時。

議員汪志冰指出，台北市交通裁決所2020年至2024年統計，北市前10大汽機車違規案年均106萬多件，年均申訴1萬9536件且前年與去年超過2.2萬件均高於平均值，撤單率逐年攀升近20%。

她發現，有別於過往申訴率以未依規定使用燈光、闖紅燈為前二多，2024年「未減速慢行禮讓行人」異軍突起奪冠，撤單率28.07%、僅次違停31.15%，顯見用路人與執法單位對於「停」、「讓」存在不小的認知差距和誤判空間。

汪志冰接獲陳情，民眾3月開車行經路口時，判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，因此行駛經過，卻遭員警攔下稱未完全停駛禮讓行人而挨罰6000元、被記3點，直呼冤狂，後續經她團隊反覆檢視相關影片，建議民眾申訴，最後成功撤單。

她說，多數民眾檢舉案件僅能提供單一片段畫面，無法呈現全貌，模糊認定、大量開罰不是執法人員應該做的事情，此舉形同擾民，也讓政府照顧行人的美意蒙上陰影，為德不卒。

吳姓民眾認為，罰幾百、幾千元就懶得申訴，罰則較高會比較在意，確實會去申訴到底自己有沒有不禮讓。「台北已經很不錯」，可以理直氣壯地走在街頭，但出了台北真的會被撞，像是日前去彰化觀光吃阿璋肉圓，「想說車輛會禮讓，結果走過去差點被撞」，回高雄老家也要走有紅綠燈的行穿線，不然沒有人會讓。

台北市警察局長李西河說，持續加強同仁教育訓練，對於舉發案件的違規事實從嚴審核，看證據夠不夠，證據不足或證據有疑問，就不應該開，申訴從寬認定，保障民眾權益。

交大大隊長陳立祺回應，裁決所的數據包含車籍地在北市的違規行為，相較於交大屬地主義的違規統計來得多。警方開單非常嚴謹，照片進來後，除了第一線員警審查，主管包含交通組組長、交通分隊分隊長會複審，交大也會抽檢員警舉發案件。

陳立祺說，滿多不禮讓行人案都是民眾檢舉，但因不像闖紅單或超速，違法就是違法，車不停讓行人是從距離、相對位置來認定，警方判斷並非那麼精準，全國應該都會遇到類似狀況；將發函警政署，盼中央能提供更明確標準，讓同仁比較好執法。