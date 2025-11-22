石虎柳丁…大苑子親赴致歉未熄火 農場否認被買通：今年1顆都不賣

連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」宣傳新品引發反彈，儘管業者昨天聲明並由董事長邱瑞堂赴南投中寮向農友致歉。長壽天然農場今再發4點聲明，強調誤會已化解，但否認遭「花錢收買」，並明確表示今年不會販售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子。

大苑子近日以「石虎柳丁」作為新飲品主打吸引話題，卻因文宣觸及保育議題，引發農友與地方社群不滿。品牌昨發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親自前往南投縣中寮鄉，向栽種友善石虎柳丁的農民當面說明並表達歉意，希望化解誤會。

長壽天然農場今日再透過4點聲明回應外界質疑，農場主人表示，雙方溝通後確實已釐清部分誤會，但強調從未收受金錢，「沒有被買通」的說法也不屬實。他說，為避免外界揣測，今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子，盼事件到此為止。

農場指出，推動友善環境種植本意是希望保育石虎棲地，不願讓理念被商業操作模糊焦點；也呼籲外界將討論回到保育本身，給予農民實質支持。大苑子則表示會持續檢討內部流程，避免類似風波再度發生。

