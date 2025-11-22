急診壅塞、醫護缺口未解 石崇良：智慧醫療將是台灣的第二座護國神山

高雄秀傳紀念醫院今天一周年慶，衛福部長石崇良出席致詞談及超高齡化、醫護人力缺口、智慧醫療與健保總額支出，強調都是國家健康醫療政策重點；對於為解決急診壅塞的假日急症中心即將滿月，他說，先試行3個月，為明年過年前長假做準備。

石崇良引述最新統計指出，截至10月底，台灣65歲以上人口已達465萬人，占全國人口19.9％，正式邁入超高齡社會，他說，高齡化帶來的不是負擔，而是健康老化的挑戰，長輩必須在社區裡活躍、延長健康餘命，不是高齡就躺床，而是要健康生活。

他表示，面對少子女化與護理人力不足，台灣必須依靠科技工具協助醫療現場提升效率，否則無法支撐龐大醫療需求，他提到台積電是台灣的護國神山，而智慧醫療將是台灣的第二座護國神山，秀傳體系多年深耕AI、遠距照護與機器手臂手術，就是最具代表性的例子。

石崇良透露，秀傳在2008年於彰濱打造亞洲第一座微創訓練中心，與法國合作、培育全球醫師，如今已成為國際醫療的重要基地，10多年前就看到未來，這就是第二座護國神山的雛形。

談到國家醫療資源投入，他說明年度健保總額支出，今年為9286億元，明年將提高至9883億元，再增199億元，總額正式突破1兆82億元，全部都是為人民健康而加碼。

他也重申政府醫療三大重點，慢性病控制，包括糖尿病、高血圧，強醫病合作降低中風與臥床風險，提高癌症篩檢率，並在2030年前降低1/3癌症死亡率，他形容難度等同登月計畫，此外改善生活習慣、提升國民健康餘命，他以86歲仍健康活躍的秀傳總裁黃明和為例，認為延長健康餘命是超高齡社會最重要的國家目標。