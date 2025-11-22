快訊

高血壓240堅決不吃藥！89歲傳奇散戶每日當沖上億 秉持「我流養生法」

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

恐怖男友持鋸齒刀割喉！女滴血全裸衝超商「撿回一命」

聽新聞
0:00 / 0:00

急診壅塞、醫護缺口未解 石崇良：智慧醫療將是台灣的第二座護國神山

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛福部長石崇良今天出席高雄秀傳紀念醫院一周年慶。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良今天出席高雄秀傳紀念醫院一周年慶。記者郭韋綺／攝影

高雄秀傳紀念醫院今天一周年慶，衛福部長石崇良出席致詞談及超高齡化、醫護人力缺口、智慧醫療與健保總額支出，強調都是國家健康醫療政策重點；對於為解決急診壅塞的假日急症中心即將滿月，他說，先試行3個月，為明年過年前長假做準備。

石崇良引述最新統計指出，截至10月底，台灣65歲以上人口已達465萬人，占全國人口19.9％，正式邁入超高齡社會，他說，高齡化帶來的不是負擔，而是健康老化的挑戰，長輩必須在社區裡活躍、延長健康餘命，不是高齡就躺床，而是要健康生活。

他表示，面對少子女化與護理人力不足，台灣必須依靠科技工具協助醫療現場提升效率，否則無法支撐龐大醫療需求，他提到台積電是台灣的護國神山，而智慧醫療將是台灣的第二座護國神山，秀傳體系多年深耕AI、遠距照護與機器手臂手術，就是最具代表性的例子。

石崇良透露，秀傳在2008年於彰濱打造亞洲第一座微創訓練中心，與法國合作、培育全球醫師，如今已成為國際醫療的重要基地，10多年前就看到未來，這就是第二座護國神山的雛形。

談到國家醫療資源投入，他說明年度健保總額支出，今年為9286億元，明年將提高至9883億元，再增199億元，總額正式突破1兆82億元，全部都是為人民健康而加碼。

他也重申政府醫療三大重點，慢性病控制，包括糖尿病、高血圧，強醫病合作降低中風與臥床風險，提高癌症篩檢率，並在2030年前降低1/3癌症死亡率，他形容難度等同登月計畫，此外改善生活習慣、提升國民健康餘命，他以86歲仍健康活躍的秀傳總裁黃明和為例，認為延長健康餘命是超高齡社會最重要的國家目標。

石崇良表示，高雄秀傳定位為社區最好的大醫院，擁有醫學中心級設備，包括將於明年亮相的最新款陀螺儀放射手術系統是全國第一台，另透過岡山、高雄、台南三院區域聯防體系，為北高雄至南台南提供最完整全人照護。

位在路竹科學園區內的高雄秀傳紀念醫院今天舉行一周年慶。記者郭韋綺／攝影
位在路竹科學園區內的高雄秀傳紀念醫院今天舉行一周年慶。記者郭韋綺／攝影
位在路竹科學園區內的高雄秀傳紀念醫院今天舉行一周年慶。記者郭韋綺／攝影
位在路竹科學園區內的高雄秀傳紀念醫院今天舉行一周年慶。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良參觀高雄秀傳醫院建置的台灣第一台雷普放射手術放射治療系統。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良參觀高雄秀傳醫院建置的台灣第一台雷普放射手術放射治療系統。記者郭韋綺／攝影

石崇良 健保總額 護國

延伸閱讀

影／「2025幸福從鄰開始」論壇 石崇良分享6健康秘訣

抽脂、削骨醫美診所需經評鑑 修法有雜音⋯石崇良：下周邀醫學會討論

上任後事必躬親！石崇良任內首次過生日 願望是「多陪老婆」

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

相關新聞

台鐵車長廣播禁菸「請當人不要當畜牲」 旅客讚：第一次聽到這麼猛的

大眾運輸全面禁菸，一名網友昨晚搭乘台鐵列車，疑似有其他旅客在車廂抽菸，聽到列車廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人...

石虎柳丁…大苑子親赴致歉未熄火 農場否認被買通：今年1顆都不賣

連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」宣傳新品引發反彈，儘管業者昨天聲明並由董事長邱瑞堂赴南投中寮向農友致歉。長壽天然農場今再...

電暖器、冷暖氣機哪個好？內行首推這台：用過回不去

台灣天氣逐漸轉涼，不少民眾會在家中開暖氣禦寒。對此，一名網友好奇，電暖器和冷暖氣機，到底用哪個更好？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高

台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方...

石虎柳丁農友：合作應尊重！坦言拒售柳丁給大苑子 籲建立雙向溝通

「石虎柳丁」事件今（22日）繼續延燒！雖大苑子昨（21日）晚已發出道歉公告，並由董事長邱瑞堂親赴長壽天然農場致歉，但事件...

急診壅塞、醫護缺口未解 石崇良：智慧醫療將是台灣的第二座護國神山

高雄秀傳紀念醫院今天一周年慶，衛福部長石崇良出席致詞談及超高齡化、醫護人力缺口、智慧醫療與健保總額支出，強調都是國家健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。