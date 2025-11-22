快訊

降17%占床率…台大醫院設OPAT中心 每天最多收50病人、下班時段也適用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院OPAT中心設置於台大醫院院史室原址，分上午7至9時、晚上8至10時二時段提供民眾治療，每天量能約30至50人，符合治療對象病人，可在上班前、下班後直接到中心接受治療。圖／台大醫院提供
台大醫院OPAT中心設置於台大醫院院史室原址，分上午7至9時、晚上8至10時二時段提供民眾治療，每天量能約30至50人，符合治療對象病人，可在上班前、下班後直接到中心接受治療。圖／台大醫院提供

衛福部8月起開放健保門診靜脈抗生素治療獎勵方案，肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症病人，可從住院改為門診靜脈抗生素治療（OPAT）。台大醫院試辦OPAT三個月，減少17%病房占床率，昨起成立「OPAT中心」，擴大適用對象，不限急診病人，門住院病人也適用，且可於晚間8至10時下班時間接受治療。

台大醫院急診醫學部主任張維典指出，感染症病人除直接至急診就醫外，也有部分病人是從門診轉出，因病房尚無空床，被安排至急診接受治療，同時等待住院，這會增加急診暫留病人數，試辦門診靜脈抗生素治療期間，8月收治46人、9月71人、10月收治55人，這些病人原先需要等待一般內科住院病床，以9月分71人換算，採門診靜脈注射抗生素，減少病床占床率17%。

試辦期間門診靜脈抗生素注射是由急診醫學部負責處理，且適用病人僅限急診病人，台大醫院成立OPAT中心後，由專責醫護團隊負責病人中勞，適用對象也擴大到門診、住院病人，盼緩解急診壅塞，提升病床使用效率。張維典說，除較輕微感染症病人外，有些病人感染程度相對嚴重，但住院一段時間後病情穩定，便可提早出院、釋出病房，至OPAT中心接受治療。

張維典說，目前OPAT中心設置於台大醫院院史室原址，分上午7至9時、晚上8至10時二時段提供民眾治療，每天量能約30至50人，符合治療對象病人，可在上班前、下班後直接到中心接受治療，視抗生素類別選擇每日一次或二次治療，也可使用納入健保的「連續輸注器」，裝設在病人身上逐漸輸注藥物，藉由多元抗生素選擇，避免使用後線抗生素，導致抗藥菌出現。

台大醫院家庭醫學部主任程邵儀表示，門診靜脈抗生素注射為世界潮流，輕症病人不必待在醫院住院施打抗生素，可減少幾診壅塞情況，OPAT中心為院層級整合中心，除原先急診病人外，家醫科部分住院病人，原先需住院施打抗生素7天，未來治療一、二天病情穩定後，第三天便可出院，改用門診靜脈注射，空出病床讓更有需求病人使用。

台大醫院試辦OPAT三個月，減少17%病房占床率，昨天起成立「OPAT中心」，擴大適用對象，不限急診病人，門診、住院病人也適用，且可於晚間8至10時下班時間接受治療。圖／台大醫院提供
台大醫院試辦OPAT三個月，減少17%病房占床率，昨天起成立「OPAT中心」，擴大適用對象，不限急診病人，門診、住院病人也適用，且可於晚間8至10時下班時間接受治療。圖／台大醫院提供

病人 抗生素 台大醫院

