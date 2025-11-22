胃炎用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆

食藥署公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，廠商將於12月11日前回收共2批、約145萬顆完成。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布的藥品回收訊息，強生化學製藥廠股份有限公司「"強生"舒胃糖衣錠10毫克 SCOMINE S.C. TABLETS 10MG“JOHNSON”」，批號BCU027、BCQ013的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主成分為scopolamine bromobutylate，適應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後的症候群。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天告訴中央社記者，11月6日接獲藥品許可證持有藥商強生化學製藥廠股份有限公司主動通報，根據持續安定性試驗結果，表示案內批號藥品有溶離試驗結果不符合檢驗規格情形。

楊博文指出，因考慮藥效恐受影響，為保障民眾安全，食藥署已要求廠商應於12月11日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，這次回收藥品已銷售數量共計145萬顆。

楊博文說，這款藥品尚有同成分同劑型同劑量的藥品許可證8張，評估暫無短缺疑慮。

食藥署提醒，對用藥有疑慮者，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品；也請各醫療院所、藥商及藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。