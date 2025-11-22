公路局攜手沈文程快閃象山公園 宣導高齡換照新制
為配合高齡換照政策推動，公路局今天在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，邀請形象親切、深受長輩喜愛的代言人沈文程現身相伴，透過輕鬆互動與溫暖對話，讓更多民眾了解2026年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念。
公路局表示，台灣已正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於明年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75 歲以上長者則維持每3年換照周期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓長輩都能安心開車、開得更久也更安全。
公路局林福山局長出席活動表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」，透過這項制度，希望讓長輩能知道自己的身體狀況是否適合開車，也透過課程熟悉最新的交通安全觀念。
此次的快閃活動選在象山公園，沈文程親自分享高齡換照的流程和自己的親身經驗，並透露他將在明年5月1日率先換駕照，現場長輩反應熱烈、群起響應。
公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。
