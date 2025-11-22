公路局攜手沈文程快閃象山公園 宣導高齡換照新制

為配合高齡換照政策推動，公路局今天在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，邀請形象親切、深受長輩喜愛的代言人沈文程現身相伴，透過輕鬆互動與溫暖對話，讓更多民眾了解2026年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念。

公路局表示，台灣已正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於明年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75 歲以上長者則維持每3年換照周期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓長輩都能安心開車、開得更久也更安全。

公路局林福山局長出席活動表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」，透過這項制度，希望讓長輩能知道自己的身體狀況是否適合開車，也透過課程熟悉最新的交通安全觀念。

此次的快閃活動選在象山公園，沈文程親自分享高齡換照的流程和自己的親身經驗，並透露他將在明年5月1日率先換駕照，現場長輩反應熱烈、群起響應。