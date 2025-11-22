快訊

苗栗85歲嬤吃7種藥血壓仍失控 導管腎臟交感神經阻斷術協助恢復穩定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
老婦示意圖，非當事人。圖／ingimage
85歲李姓老婦有高血壓、糖尿病、高血脂及第三期慢性腎臟疾病，因出現間歇性胸悶及血壓高的問題而就醫。大千綜合醫院指出，老婦雖然已用多種藥物治療，但血壓仍然不穩定，因此接受導管腎臟交感神經阻斷術治療，術後血壓逐漸穩定且用藥減少，病況大幅改善，這也是苗栗縣首例使用導管腎臟交感神經阻斷術治療的成功案例。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，病人在接受1個月的藥物治療後，血壓仍難以控制，加上已使用多達7種的降血壓藥，狀況還是不理想，因此建議她接受導管腎臟交感神經阻斷術治療。病人術後隔天即出院，門診追蹤血壓狀況逐漸穩定並逐步減少藥物，術後兩個月只剩3種降血壓藥物，且服藥次數也減少為每日一次。3個月後以24小時血壓測量檢查，確認血壓呈現穩定，病人及家屬都很滿意。

他指出，導管腎臟交感神經阻斷術是一種用於治療高血壓的導管介入技術，僅需從手或腳打針將導管放入血管，再給予低電量射頻，就能降低兩側腎交感神經活性，促使病人的收縮壓下降10-40mmHg，達到長期穩定控制血壓的目的。治療過程安全且時間短，僅約1小時，加上不需全身麻醉，因此術後恢復快、併發症少，且隔天即可出院。

羅健賢指出，這項技術適用於大部分高血壓病人，尤其是用藥服從性低或不想吃藥、服藥有副作用、已併發器官受損、難治型高血壓、經藥物治療後血壓仍不可控等類型的病人。過去這些病人需舟車勞頓到外縣市醫學中心接受治療，現在大千已具備相關專業設備及符合認證資格的心臟科醫師團隊，可大幅提升高血壓病人的治療技術與品質。

