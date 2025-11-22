快訊

把握周末好天氣 下周一晚上變天 北部濕涼低溫再探1字頭

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末兩天水氣減少，東北季風逐漸減弱。本報資料照片
周末兩天水氣減少，東北季風逐漸減弱。本報資料照片

今天是24節氣的「小雪」，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，周末兩天水氣減少，東北季風逐漸減弱，不過下周一晚上開始又有另外一波東北季風影響，冷空氣強度預計各地16至18度低溫，中南部地區日夜溫差大，北台灣整天濕涼。

今天主要還是受到東北季風影響，張竣堯表示，迎風面的北部和東半部地區雲量相對偏多，桃園以南地區今天清晨到上午因雲量偏少，夜晚清晨有輻射冷卻作用影響，局部地區溫度偏低。今明兩天東北季風逐漸減弱的過程，後續北方高壓勢力逐漸南下，因此下周一有另外一波東北季風影響台灣。

未來1周降雨，張竣堯表示，水氣逐漸減少，明天北部和東半部地區偶爾零星降雨，各地有機會陽光露臉。天氣比較大的變化預計下周一，白天迎風面水氣影響，入夜之後水氣進一步增加，北部、東半部地區局部短暫雨。東北季風從下周二影響至下周五，不排除在桃園以北地區和東半部地區有降雨機會。至於中南部地區，未來1周屬於多雲到晴，相對穩定的天氣型態。

溫度趨勢，張竣堯表示，今晚各地16至20度左右，局部地區、近山區可能有偏低的低溫、再低1至2度。白天高溫逐漸回升，明天到下周一高溫可以來到24至28度左右，感受上舒適、暖和，不過夜晚清晨留意偏低溫的情況發生，局部地區有機會來到14至15度。

張竣堯表示，下周一晚上開始，受到東北季風影響，北台灣偏濕涼，高溫不超過22至24度，夜晚清晨大約16至18度低溫。中南部地區白天高溫有機會來到26至28度，日夜溫差偏大。

