電暖器、冷暖氣機哪個好？內行首推這台：用過回不去

台灣天氣逐漸轉涼，不少民眾會在家中開暖氣禦寒。對此，一名網友好奇，電暖器和冷暖氣機，到底用哪個更好？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在論壇「Mobile01」表示，家裡一年四季都會開空調，夏天開冷氣、冬天開暖氣，電費其實沒有想像中那麼高，不過回爺爺奶奶家時，他們還是習慣開老舊的電暖器，不僅看起來危險，耗電量也高。

這名網友進一步說明，近期想幫爺爺奶奶換冷暖氣機，但老人家卻認為沒必要，讓他好奇詢問「現在有人家裡還在用這種葉片式的電暖器嗎？跟冷暖氣機比起來哪個好呢？」。

貼文一出後，多數網友都推薦冷暖氣機，紛紛表示「冷暖氣，不占空間，而且整間都溫暖」、「我家葉片式的早拿去丟了，很耗電、均溫效果差，後來改用冷暖機」、「之前用過各種電暖器，都只是局部一小區域有熱的感覺，空調的效果是整個房間，變頻電費也比較划算，用過就回不去了」、「冷暖氣+1，不佔空間又整間溫暖」。

不過，也有部分網友回應「葉片式的暖房比較自然跟舒服，只是一開始暖房速度比較慢，而且葉片式也是挺安全地的，建議是別換」、「葉片式電暖器最大缺點是耗電與升溫慢，優點是安靜又安全，爺爺奶奶習慣就好，在客廳與臥室近距離小空間非常好用，冬季下雨溼度高、天冷時可拿來烘乾衣物」。