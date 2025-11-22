快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

搶蔡依林門票像極限運動 醫：多巴胺飆升、心跳如慢跑像靜態極限運動

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
天后蔡依林將於今年12月30日至明年1月1日於台北大巨蛋連開三場演唱會，門票首波今開搶。本報資料照片
天后蔡依林將於今年12月30日至明年1月1日於台北大巨蛋連開三場演唱會，門票首波今開搶。本報資料照片

天后蔡依林將於今年12月30日至明年1月1日於台北大巨蛋連開三場演唱會，門票首波今開搶，許多粉絲將準時守在電腦前屏氣凝神「不斷刷新網頁」。執業精神科醫師楊聰財表示，搶票帶來的緊張與興奮，確實會讓大腦大量分泌多巴胺與腎上腺素，從生理反應來看，「就像進行一場高強度的靜態極限運動」，建議在搶票結束後，能散步、深呼吸、伸展，幫助身體代謝掉因緊張而產生的壓力荷爾蒙。

蔡依林出道26年，今年發行第15張專輯，首首都是經典。楊聰財表示，搶票絕對會促使多巴胺（Dopamine）大量分泌，。多巴胺通常被稱為「快樂物質」更是「預期與獎勵物質」而且，在搶票的過程中完美觸發多巴胺系統的運作機制，這確實可以被視為一種「大腦的極限運動」。

當你在倒數計時，看著時間一秒一秒逼近時，大腦預期「可能獲得獎勵（買到票）」，楊聰財說，這時多巴胺濃度會開始飆升，心理學研究顯示，「不確定的獎勵」比「確定的獎勵」更能刺激多巴胺分泌，因為不知道搶不搶得到，大腦會處於高度興奮狀態。如果成功完成訂單，瞬間的成就感會讓多巴胺飆到高峰，產生強烈的愉悅感。

楊聰財表示，雖然身體可能坐在電腦前或拿著手機前，但從神經系統與內分泌的角度來看，這確實是一場激烈的「靜態運動」，身體也會啟動戰鬥或逃跑反應。搶票的短短幾分鐘，心跳可能加速到每分鐘100至120下，接近慢跑時的心率；反應速度、專注度也會提高，與運動員比賽時的心理生理狀態類似，且大腦在高度運算和壓力下，消耗的葡萄糖會增加，雖然肌肉沒有收縮，但心血管系統和大腦的活躍程度，絕對不亞於一場短跑衝刺。

這類高刺激活動對身體有正反兩面效果。楊聰財說，好處包括帶來良性壓力，使人更有活力，也可能因成功搶到票而產生成就感，甚至與朋友共同搶票的互動也能增進社會連結。但壞處是，搶票過程中會分泌壓力荷爾蒙皮質醇，事後可能出現焦慮、肌肉緊繃等身體反應；若未買到票，多巴胺落差過大，可能產生明顯失落感。

楊聰財提醒，若本身有高血壓、心血管疾病，搶票時的短暫強烈刺激仍可能造成負擔，建議在結束後可散步、深呼吸或伸展，幫助身體代謝壓力，讓緊張的「搶票模式」可以退場。

運動 演唱會 蔡依林 壓力

延伸閱讀

蔡依林搶先爆雷大巨蛋演唱會亮點？7次「非常大」再掀粉絲圈暴動！

整理包／蔡依林台北大巨蛋演唱會　場次票價、搶票時間、座位表一次看

蔡依林世界巡迴演唱會 CUBE信用卡友享優先購票

蔡依林3場大巨蛋未演先暴動！加場與否本人親自解密

相關新聞

今「小雪」擺脫東北季風 明全台天氣最好氣溫最高 下波冷空氣這時抵達

今天是24節氣的「小雪」，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，不同於日前濕涼的天氣，東北季風今天開始逐漸減弱，環境風場轉為...

【即時短評】「班班吃石斑」的「日本特仕版」？

日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，招致中共當局強烈反彈，接連對日祭出外交、經濟與軍事各項反制措施。19日更進一步通知...

今「小雪」氣溫續回升 吳德榮：下周一晚北台灣再變天

今晨冷空氣續減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以南有...

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

公路局攜手沈文程快閃象山公園 宣導高齡換照新制

為配合高齡換照政策推動，公路局今天在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，邀請形象親切、深受長輩喜愛的代言人沈文...

苗栗85歲嬤吃7種藥血壓仍失控 導管腎臟交感神經阻斷術協助恢復穩定

85歲李姓老婦有高血壓、糖尿病、高血脂及第三期慢性腎臟疾病，因出現間歇性胸悶及血壓高的問題而就醫。大千綜合醫院指出，老婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。