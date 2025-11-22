搶蔡依林門票像極限運動 醫：多巴胺飆升、心跳如慢跑像靜態極限運動

天后蔡依林將於今年12月30日至明年1月1日於台北大巨蛋連開三場演唱會，門票首波今開搶，許多粉絲將準時守在電腦前屏氣凝神「不斷刷新網頁」。執業精神科醫師楊聰財表示，搶票帶來的緊張與興奮，確實會讓大腦大量分泌多巴胺與腎上腺素，從生理反應來看，「就像進行一場高強度的靜態極限運動」，建議在搶票結束後，能散步、深呼吸、伸展，幫助身體代謝掉因緊張而產生的壓力荷爾蒙。

蔡依林出道26年，今年發行第15張專輯，首首都是經典。楊聰財表示，搶票絕對會促使多巴胺（Dopamine）大量分泌，。多巴胺通常被稱為「快樂物質」更是「預期與獎勵物質」而且，在搶票的過程中完美觸發多巴胺系統的運作機制，這確實可以被視為一種「大腦的極限運動」。

當你在倒數計時，看著時間一秒一秒逼近時，大腦預期「可能獲得獎勵（買到票）」，楊聰財說，這時多巴胺濃度會開始飆升，心理學研究顯示，「不確定的獎勵」比「確定的獎勵」更能刺激多巴胺分泌，因為不知道搶不搶得到，大腦會處於高度興奮狀態。如果成功完成訂單，瞬間的成就感會讓多巴胺飆到高峰，產生強烈的愉悅感。

楊聰財表示，雖然身體可能坐在電腦前或拿著手機前，但從神經系統與內分泌的角度來看，這確實是一場激烈的「靜態運動」，身體也會啟動戰鬥或逃跑反應。搶票的短短幾分鐘，心跳可能加速到每分鐘100至120下，接近慢跑時的心率；反應速度、專注度也會提高，與運動員比賽時的心理生理狀態類似，且大腦在高度運算和壓力下，消耗的葡萄糖會增加，雖然肌肉沒有收縮，但心血管系統和大腦的活躍程度，絕對不亞於一場短跑衝刺。

這類高刺激活動對身體有正反兩面效果。楊聰財說，好處包括帶來良性壓力，使人更有活力，也可能因成功搶到票而產生成就感，甚至與朋友共同搶票的互動也能增進社會連結。但壞處是，搶票過程中會分泌壓力荷爾蒙皮質醇，事後可能出現焦慮、肌肉緊繃等身體反應；若未買到票，多巴胺落差過大，可能產生明顯失落感。

楊聰財提醒，若本身有高血壓、心血管疾病，搶票時的短暫強烈刺激仍可能造成負擔，建議在結束後可散步、深呼吸或伸展，幫助身體代謝壓力，讓緊張的「搶票模式」可以退場。