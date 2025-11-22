快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

血管堵塞不是油害的！醫師曝真兇是「它」：每天在餐桌裝無害

聯合新聞網／ 綜合報導
許多標榜「低脂」或「健康」的食品往往含有大量精製澱粉，反而是血管受損的主因。示意圖／ingimage
許多標榜「低脂」或「健康」的食品往往含有大量精製澱粉，反而是血管受損的主因。示意圖／ingimage

近年飲食觀念中常見「油脂會造成血管堵塞」的說法，但減重醫師蕭捷健指出，真正傷害血管的來源其實並非油脂本身，而是日常飲食中容易被忽略的精製澱粉與糖。血管內壁原本具有如同不沾鍋般的光滑保護層，但當大量精製澱粉進入體內，引起血糖劇烈變化時，會促發發炎，使內皮粗糙受損，進而成為膽固醇堆積的起始點。

減重醫師蕭捷健在臉書發文表示，許多標榜「低脂」或「健康」的食品往往含有大量精製澱粉，反而是血管受損的主因。他指出，相關研究顯示，以精製澱粉取代飽和脂肪並不會降低心臟病風險；精製澱粉與糖會造成胰島素阻抗、升高三酸甘油酯、加劇血管發炎，使內皮變得更脆弱，才是心血管問題的真正關鍵。

在修復血管內壁的做法上，蕭捷健建議優先選擇具有抗發炎特性的油脂。他指出，特級初榨橄欖油與酪梨油有助修復受損內皮，應取代一般烹調常用的大豆油；而深海魚油中的Omega-3則能減緩血管發炎。不過，他提醒，初榨橄欖油不宜高溫烹調，以免產生反式脂肪，反而增加血管負擔。

他也強調，澱粉本身並非完全有害，而是取決於食用時機。若在休息狀態大量攝取精製澱粉，容易導致血糖波動與發炎；但若在運動前後適量食用，反而可協助補充能量、支持肌肉修復，使血糖更穩定。蕭捷健呼籲民眾理解營養素差異，減少精製澱粉、適量攝取高品質油脂，才能真正維護血管健康。

吃澱粉

延伸閱讀

「熱門秋季食物」碳水比你想的高！糖尿病醫：吃多讓血糖默默爆表

有害的發炎會讓身體提早老化，不當生活方式如何威脅我們的健康？

男子每周砸1.2萬買垃圾食物 靠運動與一招「甜食替代法」暴瘦92公斤

雲林首度舉辦減重比賽 他靠這幾招2個月狠甩13公斤變身小鮮肉

相關新聞

今「小雪」擺脫東北季風 明全台天氣最好氣溫最高 下波冷空氣這時抵達

今天是24節氣的「小雪」，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，不同於日前濕涼的天氣，東北季風今天開始逐漸減弱，環境風場轉為...

【即時短評】「班班吃石斑」的「日本特仕版」？

日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，招致中共當局強烈反彈，接連對日祭出外交、經濟與軍事各項反制措施。19日更進一步通知...

今「小雪」氣溫續回升 吳德榮：下周一晚北台灣再變天

今晨冷空氣續減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以南有...

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

公路局攜手沈文程快閃象山公園 宣導高齡換照新制

為配合高齡換照政策推動，公路局今天在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，邀請形象親切、深受長輩喜愛的代言人沈文...

苗栗85歲嬤吃7種藥血壓仍失控 導管腎臟交感神經阻斷術協助恢復穩定

85歲李姓老婦有高血壓、糖尿病、高血脂及第三期慢性腎臟疾病，因出現間歇性胸悶及血壓高的問題而就醫。大千綜合醫院指出，老婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。