血管堵塞不是油害的！醫師曝真兇是「它」：每天在餐桌裝無害

近年飲食觀念中常見「油脂會造成血管堵塞」的說法，但減重醫師蕭捷健指出，真正傷害血管的來源其實並非油脂本身，而是日常飲食中容易被忽略的精製澱粉與糖。血管內壁原本具有如同不沾鍋般的光滑保護層，但當大量精製澱粉進入體內，引起血糖劇烈變化時，會促發發炎，使內皮粗糙受損，進而成為膽固醇堆積的起始點。

減重醫師蕭捷健在臉書發文表示，許多標榜「低脂」或「健康」的食品往往含有大量精製澱粉，反而是血管受損的主因。他指出，相關研究顯示，以精製澱粉取代飽和脂肪並不會降低心臟病風險；精製澱粉與糖會造成胰島素阻抗、升高三酸甘油酯、加劇血管發炎，使內皮變得更脆弱，才是心血管問題的真正關鍵。

在修復血管內壁的做法上，蕭捷健建議優先選擇具有抗發炎特性的油脂。他指出，特級初榨橄欖油與酪梨油有助修復受損內皮，應取代一般烹調常用的大豆油；而深海魚油中的Omega-3則能減緩血管發炎。不過，他提醒，初榨橄欖油不宜高溫烹調，以免產生反式脂肪，反而增加血管負擔。

他也強調，澱粉本身並非完全有害，而是取決於食用時機。若在休息狀態大量攝取精製澱粉，容易導致血糖波動與發炎；但若在運動前後適量食用，反而可協助補充能量、支持肌肉修復，使血糖更穩定。蕭捷健呼籲民眾理解營養素差異，減少精製澱粉、適量攝取高品質油脂，才能真正維護血管健康。