阿里山鄒族語言教育推手 退警摩奧‧悟吉納獲國際肯定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄒族教育工作者摩奧‧悟吉納（Mo’o E’ucna），長期推動鄒族語言與文化教育，榮獲2025年世界原住民族高等教育聯盟（WINHEC）「原住民族智慧耆老」殊榮，成為全球原住民族教育自主典範。此次頒獎典禮日前在紐西蘭奧克蘭舉行，來自加拿大、紐西蘭、澳洲、挪威薩米、夏威夷、阿拉斯加及台灣多位原住民族代表同時獲獎。

曾任原住民族語言研究發展基金會董事長的摩奧‧悟吉納，來自阿里山Saviki山美部落，警察退休後返鄉擔任社群學習教室負責人，推動以社區為本的鄒族語言及文化教育。他將鄒語、口述傳統、價值觀及環境倫理融入教學，並長期擔任族語認證命題與閱卷委員、族語競賽評審及翻譯工作。今年，他也榮獲「原住民族語言薪傳獎個人獎」。

2002年成立的山美部落教室，是阿里山鄉第一間多元學習部落教室，陪伴孩子們從小學到高中學習鄒族語。摩奧‧悟吉納鼓勵長者與年輕世代以母語交流，培養族語傳承生力軍，並催生AM合唱團，讓鄒族語的美麗唱入更多人耳中。

摩奧‧悟吉納表示，「到了我這個年紀，可以正常用族語對話的人越來越少，看到小朋友能用鄒語跟我對話，是我最高興的事。」WINHEC審查委員指出，他的努力展現原住民族教育自主與文化復振的典範，值得全球原住民族互相學習。

