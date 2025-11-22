今「小雪」擺脫東北季風 明全台天氣最好氣溫最高 下波冷空氣這時抵達

今天是24節氣的「小雪」，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，不同於日前濕涼的天氣，東北季風今天開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。周末全台將迎來一個短暫的「回暖空檔」，不僅雨勢趨緩，氣溫略為回升，務必把握難得的好天氣。

今天隨著冷高壓出海、東北季風減弱，全台水氣減少。廖于霆表示，除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫23至25度，感受上較舒適；中南部地區高溫26至28度。清晨與夜晚輻射冷卻影響，各地低溫約17至22度左右，日夜溫差依然較大。

廖于霆表示，明天將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，適合戶外活動。下周一晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，下周一晚上至下周二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣，氣溫也會隨之「溜滑梯」式下滑。

下周三至下周五受東北季風持續影響，北台灣將再度回到濕涼的型態，廖于霆表示，低溫可能下探16至18度，沿海空曠地區可能更低；中南部雖然水氣較少，但早晚氣溫也會明顯轉涼。

除了氣溫變化，廖于霆表示，目前的模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，不排除有颱風生成的可能性。雖然目前預估其路徑可能在低緯度活動或往南海移動，直接侵襲台灣機率較低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。