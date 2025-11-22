他批台鐵廣告凌亂「誰看得懂」 反被打臉 網一面倒盛讚

台鐵屢次發生旅客衝突，日前推出車站車廂空間安全的警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責問題。有網友批凌亂而毫無體系，「像極法律系教授改到大一新生考卷的樣子」，不但沒引起共鳴，反遭其他網友「糾正」竟不識EVA風，台鐵小編留言「有吸引到您的注意，『真嗣』（EVA主角）太好了」。

台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士（EVA）」。一名網友拍下列車上的該則廣告，在Threads發文質疑「這個設計是認真的嗎？這到底是誰看得懂？像極法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系」。

其他網友表示，「這種排版法從50年前的日本特攝節目，一直到近期EVA都很常使用，看似雜亂，卻能很直觀的傳達訊息，由字體的大小來引導閱讀順序」、「模擬EVA設計元素，如果條列反而沒人看，這是一種設計方式，目的只有引起注意並沒有要你完全看懂，它是廣告」、「原本以為是反串，結果居然是真的在罵，看照片又不是老人，然後還知道平次，但居然不知道EVA，好奇妙」、「EVA是跨越世代非常經典的神作，原來現在已經要解釋它是什麼了嗎」、「究竟現在不知道EVA的人是太小還是太老了」。

也有網友說，「感覺是想學EVA，但文字的大小、粗細設定，又不夠有衝擊感，所以看起來就會偏凌亂，不夠有辨識性」、「我覺得不錯，雖然沒有抓到EVA精髓，但至少特別到會想停下來仔細看」、「其實這樣反而吸引路人去注意。把條文依序一條一條列出，不會有人看吧」、「設計的很好吧，你這不就注意到了嗎？而且更容易看出重點在哪」、「滿好奇到底誰看不懂，這個海報表現在1995的日本動畫就海量使用了，那部動畫我不清楚到底誰沒看過啦，但我猜你沒看過」。

針對台鐵推出創新廣告，有網友表示，「這個設計在台鐵公司內部不知道闖了多少老人臭的關卡」、「以為這只是一種日本的設計風格，不知道還有一部動畫叫EVA，也不知道台鐵上有這樣的設計，真的能夠感受到年輕人的血液，很感動」、「我覺得設計得很好啊，不呆板、文字重點比例剛好，這位設計是很厲害的人」、「你看到了、你注意到了、你發文了、引起討論了、大家都來看了，他贏了」。

不少網友認為廣告達到效果，「我法律人，我覺得台鐵設計得很好耶，Keywords抓得剛剛好，我想，這文案是為了抓眼球，不是真的要宣導法條啦」、「謾罵喧鬧、肢體衝突，重點是這兩句，主旨是威嚇有這兩種企圖的人」、「因為重點不是法條內容，而是讓人注意到法條，你笑人不懂法，別人笑你不懂行銷」、「我覺得還不錯耶，我是法律小白，這個會吸引我去連連看」、「感覺有打開法學教育的另一道門，感謝台鐵」。

其他網友稱讚，「版面比例分配、閱讀順序安排、字體字型應用，都屬佳作。更何況是台鐵的宣導海報，給設計執行者一個大大的讚！專業資深視覺設計工作者經過」、「比起以往沒人會留意的設計，這次至少被討論了」、「說真的，還滿吸引人想要努力看懂每一句。如果是按部就班的排版，頂多瞄一眼就路過了」。

原PO回覆，「謝謝大家的提點，現在我也是EVA粉，剛剛找到一個手機殼，以後我就換成這個，誰都不能笑我沒看過EVA」。台鐵小編也留言，「有吸引到您的注意，真嗣太好了，也感謝大家的回饋，台鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。