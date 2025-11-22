【即時短評】「班班吃石斑」的「日本特仕版」？

日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，招致中共當局強烈反彈，接連對日祭出外交、經濟與軍事各項反制措施。19日更進一步通知日本方面將停止進口日本水產品。

中日交惡，水產成了祭品；但沒想到歡欣笑納這個祭品的，卻是中華民國的賴總統。

就在中共宣布暫停進口日本水產品的隔日，賴總統特別在其臉書貼出「午餐照」，有壽司、味噌湯、鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本的意味濃厚。甚至外交部長林佳龍表示「在此關鍵時刻要支持日本、阻止中共的霸凌行為」，希望台灣人以行動表達對日相高市早苗的支持，「多到日本觀光旅遊、多購買日本產品」。

說情緒勒索「或許」太沉重，但民進黨執政善於運用情緒動員，卻屢見不鮮。常見的口號例如「人人都是○○○」、「沒有人是局外人」。光是講魚類，這也不是第一次。

2022年大陸方面以「藥物殘留」為由，全面暫停台灣石斑魚輸陸，當時蔡政府祭出「班班吃石斑」意圖為銷路解套。最後因不敷成本效益又缺乏可行性，實施不到九個月就結束。由於此政策動機明顯是為因應中共宣布禁止台灣石斑魚進口，且倉促推出，不免有政治動員意味。

如今眼見日本「池魚遭殃」，台灣小老弟有情有義出手相助，讓大家再次看見了「班班吃石斑」的影子。為了反中助日，這回總統搬出和食全餐，難道是要鼓勵全體國人「人人吃鰤魚」、「大家都愛帆立貝」？是要向國際宣示，聲援日本，台灣人沒有人是局外人？

何況日本在釣魚台海域侵擾壓制台灣漁民、漁權不張，台灣政府總是對日本軟腳，活像個「局外人」；現在鼓勵民眾吃日本魚，台灣漁民不知作何感想？時機就是那麼湊巧，21日衛福部食藥署公告福島五縣核食管制全面解禁，這下子真的「沒有人是局外人」了！

毛澤東曾說：「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」說穿了，這就是當朝力挺日本的動機，欲將以往「出口轉內銷」的政治招數再「外銷日本」。只不過這種外銷和一般的不一樣，不但賺不到錢，還要倒貼。