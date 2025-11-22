快訊

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

今年秋冬首波有感冷空氣要減弱了 周末回暖 這天再轉涼

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年秋冬首波全台有感的冷空氣要減弱了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末將迎來回暖的時段，下次再轉涼，預計要等下周二之後。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」以目前預報分析未來幾天各地狀況，今天至下周一冷空氣減弱，全台各地回暖，各地普遍都會回升到25度附近，中南部高溫更上看30度。天氣部分，除了東北角仍然有短暫雨以外，其餘各地都是好天氣。

下周二至下周四新一波東北季風再度南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜蘭最低溫下探16至18度左右，其他地方也會掉回20度附近，雖然強度不如本周的冷空氣，但和周末的暖熱對比，感受差距很大。天氣部分，因為水氣不多，除了東北角仍有短暫陣雨以外，絕大多數地方天氣穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風

延伸閱讀

未來1周2波東北季風影響 明天「小雪」好天氣 周日晚又變天

天琴颱風最快下周形成 賈新興1圖曝侵台機率

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

相關新聞

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

【即時短評】「班班吃石斑」的「日本特仕版」？

日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，招致中共當局強烈反彈，接連對日祭出外交、經濟與軍事各項反制措施。19日更進一步通知...

今「小雪」氣溫續回升 吳德榮：下周一晚北台灣再變天

今晨冷空氣續減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以南有...

最新天氣展望 未來2周東北季風影響 北東降雨機率增、偏涼時間較長

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周主要受東北季風影響，周圍環境場水氣較少，...

外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...

提供高風險手術醫美診所 擬比照醫院4年1評鑑

衛福部才剛預告修法，未來不具專科資格的醫師不得執行醫美手術，此舉等同消滅「直美」醫師。衛福部長石崇良昨再提新制，目前可執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。