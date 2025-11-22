今年秋冬首波有感冷空氣要減弱了 周末回暖 這天再轉涼

今年秋冬首波全台有感的冷空氣要減弱了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末將迎來回暖的時段，下次再轉涼，預計要等下周二之後。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」以目前預報分析未來幾天各地狀況，今天至下周一冷空氣減弱，全台各地回暖，各地普遍都會回升到25度附近，中南部高溫更上看30度。天氣部分，除了東北角仍然有短暫雨以外，其餘各地都是好天氣。

下周二至下周四新一波東北季風再度南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜蘭最低溫下探16至18度左右，其他地方也會掉回20度附近，雖然強度不如本周的冷空氣，但和周末的暖熱對比，感受差距很大。天氣部分，因為水氣不多，除了東北角仍有短暫陣雨以外，絕大多數地方天氣穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。