今「小雪」氣溫續回升 吳德榮：下周一晚北台灣再變天
今晨冷空氣續減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以南有輻射冷卻，最低氣溫為苗栗公館鄉13.6度，各地區平地的最低氣溫約在14至18度。今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨。
今天是24節氣的「小雪」，吳德榮表示，今天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台灣氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；北部18至25度、中部14至29度、南部15至30度、東部17至28度。
明天至下周一白天各地晴時多雲，吳德榮表示，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下周一晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫下降。下周二下午起東北季風轉乾，下周三東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。
吳德榮表示，下周四東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫略降。下周五東北季風再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。
至於是否還有颱風發展機會？ 吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
