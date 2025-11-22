聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／吃臭豆腐竟噎到 咳到出血掛急診

聯合報／ 文／羅心怡（桃園市）
臭豆腐金黃酥脆，享用也要放慢速度。圖／羅心怡提供
臭豆腐金黃酥脆，享用也要放慢速度。圖／羅心怡提供

記得是一個連假的晚上，想著可以吃些與平常不同的食物，騎車前往想念的臭豆腐攤位買來當晚餐，臭豆腐炸得金黃酥脆，我最喜歡酥酥脆脆咬下去吸飽醬汁的瞬間，一回到家馬上想品嘗美味。

心急的我，一打開盒子立馬夾起豆腐快速吞下，沒想到喉嚨瞬間傳來一種又燙又刺的感覺，好像是酥脆的邊緣刮傷了喉嚨，豆腐在喉嚨裡來回許久，吞下去也不是，只好把它咳出來，這一咳，除了原本的食物殘渣外，還看到血流出來，真是嚇出一身冷汗。

只好硬著頭皮電話詢問附近的醫院是否可看診，第一家醫院說耳鼻喉科醫師沒有值班，還好第二家醫院有看診，馬上騎車前往確認喉嚨狀況，還好只是因為食物邊緣太硬刮傷引起的流血，醫師開藥並說明不能吃炸的食物，這下也成了我那次連假最難忘的食記。

有了這次經驗，以後都會自我提醒，吃東西要放慢速度，再怎麼想吃的食物一定會吃到，千萬不要跟健康過不去。

延伸閱讀

喉嚨乾痛、輕咳要吃喉糖還口含錠？藥師警告：這一種不可天天服用

喉中卡住的瞬間／急吞番薯卡喉嚨 搥胸揉喉喝水自救

喉中卡住的瞬間／蛋卡喉嚨快窒息 從此必細嚼慢嚥

味噌先放還是後放？豆腐何時下鍋也很關鍵！行家曝味噌湯好喝秘訣

相關新聞

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

外送員專法草案 保障最低報酬、保險

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...

外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與...

愛肝達人站／看診刺殺醫師，健保也給付？！

最近媒體報導，有位男子看診時竟然拿出預藏的小刀刺向醫師，造成醫師手腕與腹部受傷！這位病人掛的是健保門診，卻藉看診之名行刺醫師之實，令國內許多看診的醫師不寒而慄！

健康你我他／吃臭豆腐竟噎到 咳到出血掛急診

記得是一個連假的晚上，想著可以吃些與平常不同的食物，騎車前往想念的臭豆腐攤位買來當晚餐，臭豆腐炸的金黃酥脆，我最喜歡酥酥脆脆咬下去吸飽醬汁的瞬間，一回到家馬上想品嘗美味。

非聽不可／運動時怎麼正確呼吸 讓你不再悶悶吸不到氣

運動時怎麼正確呼吸讓你不再悶悶吸不到氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。