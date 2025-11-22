健康你我他／吃臭豆腐竟噎到 咳到出血掛急診

記得是一個連假的晚上，想著可以吃些與平常不同的食物，騎車前往想念的臭豆腐攤位買來當晚餐，臭豆腐炸得金黃酥脆，我最喜歡酥酥脆脆咬下去吸飽醬汁的瞬間，一回到家馬上想品嘗美味。

心急的我，一打開盒子立馬夾起豆腐快速吞下，沒想到喉嚨瞬間傳來一種又燙又刺的感覺，好像是酥脆的邊緣刮傷了喉嚨，豆腐在喉嚨裡來回許久，吞下去也不是，只好把它咳出來，這一咳，除了原本的食物殘渣外，還看到血流出來，真是嚇出一身冷汗。

只好硬著頭皮電話詢問附近的醫院是否可看診，第一家醫院說耳鼻喉科醫師沒有值班，還好第二家醫院有看診，馬上騎車前往確認喉嚨狀況，還好只是因為食物邊緣太硬刮傷引起的流血，醫師開藥並說明不能吃炸的食物，這下也成了我那次連假最難忘的食記。

有了這次經驗，以後都會自我提醒，吃東西要放慢速度，再怎麼想吃的食物一定會吃到，千萬不要跟健康過不去。