橘世代／【悲傷療癒─請好好悲傷】追思故人 笑著想念不流淚

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

「死亡對每個親近的人都好艱難，死亡當然不是高興的事，但死亡絕對不只是悲傷的事。」詩人許悔之是作家王浩一的知己，長年涵泳佛法的他，在王浩一的追思會上如是說：「如果用聖嚴師父的話說，死亡是一件莊嚴的佛事。」

王浩一逝世三個月後，有鹿文化出版在台灣文學糧倉舉行了追思會，邀請了王浩一的至親——弟弟王浩威、兒子王柏舜，以及伴侶王曙芳，還有王浩一移居台南後的好友兼鄰居何興中；文化界好友——文化部次長李靜慧、建築師黃聲遠、文化部人文及出版司司長楊婷媜、台灣文學館館長陳瑩芳、年輕作家湯舒雯、導演林正盛等。追思會也開放給讀者報名參加。

他們因為王浩一相聚，談「我們認識的浩一」，受邀者都分享了心中的王浩一——或浪漫歐吉桑、或充滿紀律與熱情的作家、或頭號貓奴，並朗讀一段王浩一的作品。在追思故人的場合裡，沒有送行者的悲傷眼淚，每個人漾著笑著，溫暖地想念他，思念綿綿不絕如縷。

穿越了對死亡的恐懼與哀痛，他們在王浩一離去之際齊聚，分享生命裡的相處片段，念他的作品，是想念、也是送行。

