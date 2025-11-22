聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【悲傷療癒─請好好悲傷】追思故人 笑著想念不流淚
「死亡對每個親近的人都好艱難，死亡當然不是高興的事，但死亡絕對不只是悲傷的事。」詩人許悔之是作家王浩一的知己，長年涵泳佛法的他，在王浩一的追思會上如是說：「如果用聖嚴師父的話說，死亡是一件莊嚴的佛事。」
王浩一逝世三個月後，有鹿文化出版在台灣文學糧倉舉行了追思會，邀請了王浩一的至親——弟弟王浩威、兒子王柏舜，以及伴侶王曙芳，還有王浩一移居台南後的好友兼鄰居何興中；文化界好友——文化部次長李靜慧、建築師黃聲遠、文化部人文及出版司司長楊婷媜、台灣文學館館長陳瑩芳、年輕作家湯舒雯、導演林正盛等。追思會也開放給讀者報名參加。
他們因為王浩一相聚，談「我們認識的浩一」，受邀者都分享了心中的王浩一——或浪漫歐吉桑、或充滿紀律與熱情的作家、或頭號貓奴，並朗讀一段王浩一的作品。在追思故人的場合裡，沒有送行者的悲傷眼淚，每個人漾著笑著，溫暖地想念他，思念綿綿不絕如縷。
穿越了對死亡的恐懼與哀痛，他們在王浩一離去之際齊聚，分享生命裡的相處片段，念他的作品，是想念、也是送行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言