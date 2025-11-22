聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／看診刺殺醫師，健保也給付？！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

最近媒體報導，有位男子看診時竟然拿出預藏的小刀刺向醫師，造成醫師手腕與腹部受傷！這位病人掛的是健保門診，卻藉看診之名行刺醫師之實，令國內許多看診的醫師不寒而慄！

健保對國人健康維護的貢獻舉世皆知，是台灣引以為傲的制度之一；然而當有人利用「看診」的名義接近醫師並行凶，實在令人咋舌。

醫師大多沒有受過防身訓練，學校教的是如何救人，沒有教如何防人，更沒有人想到病人竟可能成為行凶者。

一般人若被陌生人刺傷，大概很難諒解對方，自己會生氣，家人也會生氣。

但對於以救人濟世為志業的醫師，被刺的那一剎那，心裡浮現的往往不是憤怒，而是疑問：「這個病人到底與我有什麼深仇大恨？」「是否是我沒把他或他的家人救起來？」「是誤會？認錯人？情緒錯亂？」「還是他是精神科病友，例如被害妄想症或精神分裂症？」

簡單說，「他是不是病了？」往往是受害醫師最直接的反應。

機器人需要CPU，人類行為同樣由大腦這顆「天然CPU」所控制。一旦神經迴路偏差，就可能產生失序的行為。若人格或精神狀態出了問題，他的大腦CPU便可能產生錯誤判斷，把醫師當成敵人，自以為擇善固執、忍無可忍，於是預謀行凶。某種程度而言，他也是被自己「失靈的CPU」推著走。

歷史上許多行刺事件，從雷根到近期的川普，行凶者往往都是思想極端、精神偏執的人所為。但藉看病之名、趁醫師救人之際行凶，更讓人難以釋懷。

聖經記載，耶穌遭人刺傷，因肝臟大量出血而亡。許多基督徒常引用那句話：「主耶穌啊，請原諒他吧！因為他所犯的錯，他不曉得！」

若以台灣肝病醫學之父宋瑞樓教授的胸懷，他應會說：「病人的痛苦我們要幫他解決，他今天會變成這樣，一定有他背後的痛，我們要幫他。」這份胸襟與情操，正是宋教授令人敬佩景仰之處。

凡我醫者，若真遇上如此傷害，要像耶穌般寬恕、像宋教授般慈悲，說來輕巧，做起來卻是心上最難的一道傷口。

我們也只是會痛、會怕的凡人。但若在疼痛之中仍能保留一點柔軟、一點善意，那微弱的光，或許就能照亮他人，也照亮台灣。

●肝病防治學術基金會「新竹縣尖石鄉免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2025年12月6日（六）

點按看活動訊息

許金川 醫師 病人 肝病 健保 醫學 救人 看診 妄想 慈悲

延伸閱讀

輔大醫院驚傳醫療暴力…男子看診中突持刀砍醫師 保全旋即壓制逮人

牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

透過雇主買健保…明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億美國人

川普競選團隊前顧問：川普下個轉向可能是健保

相關新聞

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

外送員專法草案 保障最低報酬、保險

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...

外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與...

愛肝達人站／看診刺殺醫師，健保也給付？！

最近媒體報導，有位男子看診時竟然拿出預藏的小刀刺向醫師，造成醫師手腕與腹部受傷！這位病人掛的是健保門診，卻藉看診之名行刺醫師之實，令國內許多看診的醫師不寒而慄！

健康你我他／吃臭豆腐竟噎到 咳到出血掛急診

記得是一個連假的晚上，想著可以吃些與平常不同的食物，騎車前往想念的臭豆腐攤位買來當晚餐，臭豆腐炸的金黃酥脆，我最喜歡酥酥脆脆咬下去吸飽醬汁的瞬間，一回到家馬上想品嘗美味。

非聽不可／運動時怎麼正確呼吸 讓你不再悶悶吸不到氣

運動時怎麼正確呼吸讓你不再悶悶吸不到氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。