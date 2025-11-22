愛肝達人站／看診刺殺醫師，健保也給付？！

最近媒體報導，有位男子看診時竟然拿出預藏的小刀刺向醫師，造成醫師手腕與腹部受傷！這位病人掛的是健保門診，卻藉看診之名行刺醫師之實，令國內許多看診的醫師不寒而慄！

健保對國人健康維護的貢獻舉世皆知，是台灣引以為傲的制度之一；然而當有人利用「看診」的名義接近醫師並行凶，實在令人咋舌。

醫師大多沒有受過防身訓練，學校教的是如何救人，沒有教如何防人，更沒有人想到病人竟可能成為行凶者。

一般人若被陌生人刺傷，大概很難諒解對方，自己會生氣，家人也會生氣。

但對於以救人濟世為志業的醫師，被刺的那一剎那，心裡浮現的往往不是憤怒，而是疑問：「這個病人到底與我有什麼深仇大恨？」「是否是我沒把他或他的家人救起來？」「是誤會？認錯人？情緒錯亂？」「還是他是精神科病友，例如被害妄想症或精神分裂症？」

簡單說，「他是不是病了？」往往是受害醫師最直接的反應。

機器人需要CPU，人類行為同樣由大腦這顆「天然CPU」所控制。一旦神經迴路偏差，就可能產生失序的行為。若人格或精神狀態出了問題，他的大腦CPU便可能產生錯誤判斷，把醫師當成敵人，自以為擇善固執、忍無可忍，於是預謀行凶。某種程度而言，他也是被自己「失靈的CPU」推著走。

歷史上許多行刺事件，從雷根到近期的川普，行凶者往往都是思想極端、精神偏執的人所為。但藉看病之名、趁醫師救人之際行凶，更讓人難以釋懷。

聖經記載，耶穌遭人刺傷，因肝臟大量出血而亡。許多基督徒常引用那句話：「主耶穌啊，請原諒他吧！因為他所犯的錯，他不曉得！」

若以台灣肝病醫學之父宋瑞樓教授的胸懷，他應會說：「病人的痛苦我們要幫他解決，他今天會變成這樣，一定有他背後的痛，我們要幫他。」這份胸襟與情操，正是宋教授令人敬佩景仰之處。

凡我醫者，若真遇上如此傷害，要像耶穌般寬恕、像宋教授般慈悲，說來輕巧，做起來卻是心上最難的一道傷口。

我們也只是會痛、會怕的凡人。但若在疼痛之中仍能保留一點柔軟、一點善意，那微弱的光，或許就能照亮他人，也照亮台灣。

