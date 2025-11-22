橘世代／【悲傷療癒─請好好悲傷】太耗心力 不再假裝被療癒

王浩一過世後，有許多掛心王曙芳的朋友，到都蘭陪伴她。他們帶來鼓勵的話語、充滿力量的書、各種療癒方式。多數時候，朋友一走，她就筋疲力竭，倒頭大睡，比之前更疲憊。

王曙芳後來才意識到，身為療癒師，她敏感於旁人的需求，她感受到，面對這樣的好意，要裝作有被療癒，朋友才會感到被看見、此行有價值。於是王曙芳下意識配合演出「我被療癒」或「你們對我有幫助」的狀態。

但其實，以演出來照顧別人的感受，很耗費力氣，現在的她，只適合安靜地、誠實地，與自己同在。

想清楚這件事後，她慎選來訪者。多數人她會坦白拒絕：「現在不適合。」或者只是下山喝一杯咖啡，讓擔心的朋友看看她。

「沒有任何人知道如何療癒另一個人。」王曙芳感受到，悲傷療癒非常個人且私密，是你和已故者的私領域，只有自己知道，失去他、思念他是什麼樣態。

失去摯愛的人，需要沉默時間，很難透過跟別人訴說得到療癒，她跟朋友說：「不要再問我事情是怎麼發生的，我已經不想再說。也不要問我好不好，我不是好或不好可以定義，事情沒那麼簡單；我有時好、有時不好。我們可以談日常生活，談麵包、談食物，但是不要，不要想療癒我。」

這段歷程，是否有任何話語給她帶來力量？

事情剛發生時，有個非常要好的朋友立刻從台北飛過來陪伴她。朋友沒有想療癒她，但跟她說了個故事。

朋友與媽媽的關係非常親近，但媽媽在她十七歲時離世。「我從來不覺得媽媽真正離開。」朋友說，半百人生中，她常在心裡和媽媽說話，感到害怕時、遭逢困境時，在生命每個重要時刻。每當有困難，她心裡除了菩薩，還會呼求媽媽，她覺得媽媽每次都有來協助她度過難關。她說，媽媽一直守護著她。

她看著王曙芳說：「我確信，浩一一定會繼續在妳身邊守護妳。」

這番話安慰了王曙芳，她想，「這的確很像浩一的作風，他一向對我這麼保護跟愛護」。

理解她的苦，沒有急著把她變好，對失去摯愛的王曙芳來說，是非常重要的能量。