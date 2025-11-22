聽新聞
橘世代／【悲傷療癒─請好好悲傷】面對失去 把悲傷留給自己

聯合報／ 記者張瀞文／台東報導
王曙芳失去摯愛，不再勉強自己要立刻好起來，悲傷重新成為她生命的一部分。記者黃義書／攝影
王曙芳失去摯愛，不再勉強自己要立刻好起來，悲傷重新成為她生命的一部分。記者黃義書／攝影

唯有避開愛，能夠避免痛。傷痛是我們相愛的證明，不需要迴避，也或許，好好悲傷，才是療癒悲傷最好的方式。作家、身心靈療癒者王曙芳在伴侶王浩一離世之後，如何經驗這份悲傷？

文化人王浩一今年六月底駕車外出途中離世，死因是心肌梗塞，震驚了文化界及讀者。發現他失蹤報警尋人，並在路邊找到他的，是王浩一的伴侶王曙芳。她在路邊拉著王浩一的手搓揉，一遍遍叫喚他回家，他垂著臉沒有回應。王曙芳說：「我的心疼痛爆裂成碎片。」

五年前，個性溫厚謹慎、行事縝密的王浩一與敏銳靈動、直覺至上的王曙芳交往，王浩一從台南搬到都蘭山下的屋子，兩人一起種樹、養育貓狗、創作、聊天、分享生活。

人生大半時光都在流浪與分離的王曙芳，第一次感受到有個安心與穩定的家，以為日子會天長地久。但那一天之後，幸福戛然而止。

天人永隔 至今仍感恍惚

失去摯愛，悲傷不足以形容，是更複雜的情緒。

王曙芳一開始是不可置信，明明早上還一起早餐聊天的人，下午就天人永隔。在事發現場、頭七、告別式，她都沒有真實感，她常常覺得他只是出去買個鮮奶，待會兒就回家。一直到最近還是會有些恍惚感，早晨起來要找他，一陣子才想起，浩一已經不在了啊。也有憤怒，氣他不守信，丟下她獨自離開，氣自己為什麼讓他獨自開車出門。

伴侶王浩一驟逝，王曙芳（右）難忘他生前的體貼。圖／王曙芳提供
伴侶王浩一驟逝，王曙芳（右）難忘他生前的體貼。圖／王曙芳提供

失去摯愛 身心不勝負荷

更多的是失魂落魄。前三個月，她總是眩暈、想吐、無法說話，常常感到天旋地轉、身體失去控制。她感受到，「我沒有全部在這裡」，她的某部分太悲傷了，離開了她的身體。

她如常過生活、認真履行原本的工作約定，身心不勝負荷，好友對她說：「曙芳，發生這麼大的事，是生命召喚妳停下一切，邀請妳面對這麼大的變故。沒有什麼事比此刻妳遭遇的這個生離死別更重大的。」

總是使命必達的王曙芳驚覺，原來有「允許自己不履行約定」的選項，她接受了好友的提醒，承認這一切超過了她能負荷、處理的，她不再勉強自己立刻好起來、投入日常，她跟出版社重新討論工作，空出餘裕好好的悼念、感受哀傷，面對心靈的巨大變動。

同時，她也接納了悲傷的自己，她告訴那個不想回來的自己：「沒關係，妳就待在那裡吧。」說也奇怪，當她接納它之後，過了一個多星期，有一次在冥想的時候，她感受到「它」回來了。「說實話，在我還沒有完全接納它之前，上上星期（十月上旬），我還把車開進水溝裡，要吊車來吊我的車」。

現在王曙芳比較能夠感覺到「全部的我」在身體裡面。感覺到，沒有任何一部分需要分開的自己，比較有能量承受這個悲傷。

她還是會傷感，但是悲傷已經不像一開始，足以淹沒她，悲傷重新成為她生命的一部分、生活的樣態，不需要去療癒，只需要感受與共處。

悲傷 王浩一 告別式 心肌梗塞 療癒

