院長講堂／吳俊德 達文西手術先驅 巧手除病人隱患

基隆長庚醫院院長吳俊德因為父親是木匠，從小耳濡目染也愛動手做，行醫自然選擇外科。他不僅完成長庚醫療體系首例達文西手術，更累計執行約千例腹腔鏡尿道腫瘤手術，用他的一雙巧手，除去危害患者健康的隱患。

吳俊德自小聰穎好學，高中讀建國中學，大學考上台北醫學院（台北醫學大學前身）醫學系，沒考上台大醫學系深感挫折。

曾一度抗拒就讀北醫，但此刻的吳俊德對北醫充滿感謝。他說，因為就讀私立大學花費多，曾到補習班當老師，對補習班營運和行政管理有所觀察，北醫的課程也讓他有機會到台北各大醫院見習，更重要的是與同學成為班對，攜手共度人生。

遺傳木匠父親手藝 從小立志投入外科

吳俊德的爸爸是木匠，家中的書桌、椅子，甚至餐桌都是爸爸做的，因此他從小就習慣自己動手做很多東西，讀國中時想養魚，他就搬來一些磚頭、水泥，在頂樓砌出2座水池養魚。因為很享受手作的成就感，吳俊德決定成為外科醫師。

在林口長庚醫院完成住院醫師訓練後，吳俊德基於兩個理由選擇當泌尿科醫師。一是當時正是台灣腹腔鏡手術起飛的年代，內視鏡手術泌尿科做最多；二是泌尿科有做器官移植，既可做微創手術，又能挑戰腎臟移植，他認為實在是太棒了。

2000年成為林口長庚醫院泌尿科主治醫師後，吳俊德得知美國舊金山有舉辦腹腔鏡研習營，他和基隆長庚醫院泌尿科主任劉冠麟（當年是住院總醫師）一起申請醫院公費飛美取經，回台後進一步發展腹腔鏡手術。

「外科手術學習歷程，就是『看一個、做一個、教一個』。」吳俊德說，做過3台腹腔鏡手術就熟練了，從此開啟他的微創行醫生涯。升上主治醫師第2年，他執行第一例長庚腹腔鏡腎臟移植手術，2003年又赴美進修2年2個月。

長庚醫院已故創辦人王永慶2004年拍板引進達文西機器手臂，吳俊德成為2006年首批赴美受訓的種子醫師。林口長庚醫院2006年9月13日他負責的手術，即成為長庚執行的第一例達文西手術。

吳俊德（中）給癌症病人4個建議：充足的睡眠、均衡的飲食、適度的運動和減少壓力。圖／基隆長庚醫院提供

發揮行政管理長才 擴大醫院服務範圍

吳俊德與基隆長庚醫院的淵源很深，2009年擔任泌尿科主任，歷任外科部副部長、部長、副院長，再接任林口長庚醫院副院長，今年6月又回到基隆長庚醫院擔任院長。

在基隆長庚服務超過13年的他，深知這個院區的優勢是員工優秀，流動率不高，但周圍人口不到40萬人，不足以養活這家醫院，因此提出兩條發展路徑。

一是爭取台北長庚的資源，醫師可分別在台北、基隆開診，讓基隆河流域廊帶的松山、南港、內湖、汐止病患，選擇到基隆長庚接受治療。

二是推動院區分流，基隆長庚麥金路總院以收治腦中風、急診等重症病患為主，情人湖院區收治慢性病患、慢性傷口、高壓氧治療等慢性病和長期照護中心。

養生之道要睡得飽 適量飲食運動減壓

愛運動的吳俊德，大學時代曾是北醫壘球校隊，當了醫師偶爾會打高爾夫球，但他平日要做臨床及行政業務，假日要開會，自嘲沒有什麼休閒生活。

吳俊德的養生之道，就是睡得飽，飲食節制，應酬場合只吃七分飽，因為飲食不過量，有助維持身體機能健康。他也給癌症病人4個建議，即為充足的睡眠、均衡的飲食、適度的運動和減少壓力。

因為熱愛醫療工作，吳俊德也愛跟年輕醫師交流。回顧自己的行醫人生，就是不斷去創新、挑戰、嘗試各種可能性。他也期勉下一世代的醫師，不用去跟別人比身世，認識自己比較重要。未來想做什麼，現在就要做一些準備，不要說不可能，也不准放棄精進醫術。

基隆長庚醫院舉辦情人湖健走活動，吳俊德（第二排左4）今年首度以院長身分和同仁一起健行。圖／基隆長庚醫院提供

吳俊德

●年齡：56歲

●專長：泌尿系統腫瘤、腹腔鏡手術、攝護腺肥大、泌尿道結石、達文西機械手臂手術、腹腔鏡與單孔微創手術

●現職：基隆長庚醫院院長、長庚大學教授、台灣醫療品質協會理事、台灣泌尿內視鏡醫學會理事長、台灣泌尿科醫學會常務理事、台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員

●學歷：台北醫學院醫學系、長庚大學臨床醫學研究所博士

●經歷：美國紐約羅徹斯特醫學中心研究員、台灣泌尿科醫學會副秘書長、台灣精準醫學學會監事、基隆長庚醫院副院長、林口長庚醫院副院長

給病人的一句話：

癌症治療這段路雖然辛苦，但你並不孤單，我們會和你一起走下去。