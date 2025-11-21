中信貴賓 專享台北雙年展星光場

二○二五台北雙年展日前開幕，中國信託文教基金會昨晚特別邀請一五○位熱衷藝文的貴賓，於台北市立美術館閉館後進入展場，展開夜間限定藝術體驗。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，希望藝術探索不只限於牆內，也能走入公共視野，長期推廣藝術不只是選擇也是責任，看見跨世代台灣藝術家與世界對話，也提供貴賓只限當晚的體驗。

本屆台北雙年展以「地平線上的低吟」為題，由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆・巴塔維爾與提爾・法爾拉特共同策展，以「思慕」為核心，靈感取自吳明益小說單車失竊記中的「單車」、侯孝賢電影戲夢人生的「尪仔」以及陳映真小說我的弟弟康雄中的「日記」，延伸對土地、記憶與自由價值的追尋，展覽集結全球卅七個城市、七十二位藝術家，共一五○件作品，涵蓋繪畫、雕塑到錄像裝置。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，台北雙年展不只是藝文界的重要活動，中國信託也要把精神傳承給下一代，將帶領偏鄉學生造訪雙年展，為其創造生平第一次的體驗，盼為偏鄉生帶來不同的思考與人生啟發。

台北市文化局長蔡詩萍說，今年雙年展標題地平線、Horizon是征服者亞歷山大的思維，但英雄成就的事業會過去，而文學與藝術能永遠流傳，文化就是台北市的名片，希望透過台北雙年展，延續台灣的藝術。

中國信託文教基金會自二○二○年起，連續三屆擔任台北雙年展主力贊助。

除舉辦中國信託貴賓之夜，也將於今年底至明年三月，鎖定中小學偏鄉生執行六場系列導覽活動，邀請更多人走進台灣及國際藝術家的思慕之地。