聽新聞
0:00 / 0:00

中信貴賓 專享台北雙年展星光場

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台北雙年展中國信託貴賓之夜，昨晚在北美館舉行，館長駱麗真（左起）、中信文教基金會董事長馮寄台、中信總經理楊銘祥、台北市文化局長蔡詩萍等人均出席。記者曾原信／攝影
台北雙年展中國信託貴賓之夜，昨晚在北美館舉行，館長駱麗真（左起）、中信文教基金會董事長馮寄台、中信總經理楊銘祥、台北市文化局長蔡詩萍等人均出席。記者曾原信／攝影

二○二五台北雙年展日前開幕，中國信託文教基金會昨晚特別邀請一五○位熱衷藝文的貴賓，於台北市立美術館閉館後進入展場，展開夜間限定藝術體驗。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，希望藝術探索不只限於牆內，也能走入公共視野，長期推廣藝術不只是選擇也是責任，看見跨世代台灣藝術家與世界對話，也提供貴賓只限當晚的體驗。

本屆台北雙年展以「地平線上的低吟」為題，由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆・巴塔維爾與提爾・法爾拉特共同策展，以「思慕」為核心，靈感取自吳明益小說單車失竊記中的「單車」、侯孝賢電影戲夢人生的「尪仔」以及陳映真小說我的弟弟康雄中的「日記」，延伸對土地、記憶與自由價值的追尋，展覽集結全球卅七個城市、七十二位藝術家，共一五○件作品，涵蓋繪畫、雕塑到錄像裝置。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，台北雙年展不只是藝文界的重要活動，中國信託也要把精神傳承給下一代，將帶領偏鄉學生造訪雙年展，為其創造生平第一次的體驗，盼為偏鄉生帶來不同的思考與人生啟發。

台北市文化局長蔡詩萍說，今年雙年展標題地平線、Horizon是征服者亞歷山大的思維，但英雄成就的事業會過去，而文學與藝術能永遠流傳，文化就是台北市的名片，希望透過台北雙年展，延續台灣的藝術。

中國信託文教基金會自二○二○年起，連續三屆擔任台北雙年展主力贊助。

除舉辦中國信託貴賓之夜，也將於今年底至明年三月，鎖定中小學偏鄉生執行六場系列導覽活動，邀請更多人走進台灣及國際藝術家的思慕之地。

中國信託 蔡詩萍 美術館

延伸閱讀

猫猫喵喵公益菓子舖 × 山本修聯名推出《貓．美術館蛋捲禮盒》－當藝術的靈魂 化作甜點的香氣

中職／與三上悠亞較勁！中信啦啦隊正妹衣宸曬床照網友瘋狂

中國信託證券加碼臨櫃開戶禮 感謝中信飛牡蠣粉絲相挺

降低學習中輟風險 中國信託「愛傳球」獲教育部頒獎

相關新聞

福島核食管制全解禁 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

78歲仍天天報到！醫院志工12年 張石堂「愈做愈健康」

衛福部台東醫院志工隊長張石堂加入志工行列12年，每天從早忙到下午，累積服務時數破2萬小時，去年榮獲金馨獎。當年他陪長輩就...

反對倉促立法 協會示警「外送產值恐蒸發460億」

立法院近期將排案審查外送專法，勞動部昨天也公布行政部門的修法版本，不過台灣數位平台經濟協會（ＤＥＡＴ）發布聲明表示，若立...

外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與...

外送員專法草案 保障最低報酬、保險

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...

提高公廁品質 觀光署：13個風景區示範蹲改坐

面對公廁改革，交通部觀光署署長陳玉秀出席座談會時說，要推廣觀光應優先解決公廁品質問題，台灣進入高齡化社會，無障礙廁所確有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。