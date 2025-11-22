國光客運三度欠薪 公路局限期提財務改善方案

國光客運再爆欠薪風波，薪水只發一半，這已是今年第三度欠薪，讓員工憂心不已。國光客運坦言，公司原定本月20日發放的10月分獎金，因資金調度不及延遲發放，差額已於昨天補足。交通部公路局表示，將依公路法最高開罰9萬元，並評估一至二條路線於特定期間停止營運，並限期要求國光客運提出具體財務改善方案。

國光客運員工日前貼文稱，公司發薪日僅匯一半卻未對外說明，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現缺口；南部縮線後的資遣費仍未結清。

據掌握，國光客運九月停駛南部地區14條路線後，目前仍有101條路線，包含國道客運與市區公車等。總經理任季男表示，目前北部通勤路線的客運班次載客量表現都不錯，但仍有少數一些偏遠路線如台北至苗栗，載客量仍起不來。

任季男表示，疫情期間民眾不敢搭乘公共運輸，營運大受衝擊，當時公司跟金融機構借貸很多，現在都是還本還息高峰期，營收接近損益兩平，但一有錢進來就要還銀行本息，一年還很多錢，已還近10億元左右，尚欠20多億元。

任季男說，目前營收已能打平日常開支，但現金流仍受還款排程限制，已與銀行團洽談延長本金償還期限，盼資金運用取得更大彈性。

公路局表示，近年高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變且客運駕駛嚴重缺員，以致整體國道客運路線市場經營困難，會持續協助業者優化路線及瘦身，針對替代度高且嚴重虧損路線及場站檢討改善。