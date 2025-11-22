提高公廁品質 觀光署：13個風景區示範蹲改坐

面對公廁改革，交通部觀光署署長陳玉秀出席座談會時說，要推廣觀光應優先解決公廁品質問題，台灣進入高齡化社會，無障礙廁所確有不足，蹲式廁所比例偏高，觀光署13個風景管理區將作為示範點，會把蹲式馬桶改為坐式馬桶。

陳玉秀表示，公廁品質存在南北差異，近日與各縣市觀光首長開會，建議推廣觀光要優先解決廁所問題，從高齡化需求、國民旅遊的方便與觀感，以及國外遊客大多不會使用蹲式廁所，因此各風景管理區要優先把蹲式廁所改為坐式，這是既定政策。

環境部環管理署副署長劉瑞祥表示，列管全國4萬5千座公廁的蹲式、坐式馬桶幾乎是1比1，他強調要相信科學，不要相信感覺，因為據調查，蹲式馬桶比坐式的細菌多164倍，會發臭的氨氣也多170倍，環境部推動的特色公廁正朝全坐式公廁方向努力。

農業部林保署長林華慶說，4年前陸續優化18個中高海拔的森林遊樂區及4個平地的林業文化園區，除提供溫水洗手，馬桶坐蹲比也拉高到6比4，且逐步提高中，接下來中高海拔公廁因為氣溫低，會優先導入免治馬桶取代蹲式。

國土署負責修訂公廁設計手冊，副署長徐燕興說，手冊只是指引、不是法規，建議最低標準的坐蹲為2比3，因應社會需求也借鏡日本經驗，今年8月底已展開修訂，預計明年初有結果，將務實拉高坐式馬桶比例。