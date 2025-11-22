福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總統前天才秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。

綠委：台日盟友關係更融洽

由於時間點巧合，國民黨立委李彥秀質疑，前總統蔡英文八年不敢做的事，賴總統全做了，賴政府在敏感時機全面開放福島食品，是繼核食「正名」為福食後，再次政治算計凌駕民眾權益；民進黨立委郭國文也說，解禁是本於科學與行政流程處理，但時逢中日關係緊張，在政治上有正面積極意義，讓台日盟友關係更加融洽，樂見其成。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民進黨政府既然做了政策決定，應負起責任，妥善為人民把關食安，不是讓人民自己承擔風險，解禁後將考驗食藥署等相關單位對人民承諾。

食藥署長姜至剛強調，廢止規定基於科學實證，與「台灣有事」風波無關。

食藥署八月廿九日預告解除日本福島五縣食品需檢附產地、輻射檢測「雙證」規定，廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，預告六十日到十月廿八日止，但時隔快一個月後，在中日緊張之際，才正式公告。姜至剛表示，一切法規修正皆依行政程序，預告兩個月，完備行政程序才正式對外公告，且規定本於科學實證，與中日爭議無關。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，解禁後，國內輻射安全標準仍維持每公斤銫｜一三四與銫｜一三七總和不得超過一百貝克限量規範，建議食安管理採滾動式調整，若未來日方釋出監測資訊，或國內再次驗到福島五縣食品輻射超標，主管機關就應立即調整政策。

我對日食輻射檢驗全合格

根據國際原子能總署，日本政府已採取監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內食品管制措施，管控食品供應鏈安全性，我國自二○一一年開始，針對日本食品實施輻射檢驗，共檢查廿七萬批次，不合格率為零；福島、茨城、櫪木、群馬與千葉縣「福島五縣」截至今年十一月共檢驗二萬四三○四批次，全數合格。

姜至剛說，輻射食品檢驗基準並無改變，僅把管制機制回歸常態邊境管制，食藥署在邊境對國人所有進口食品，均實施輻射抽驗，依風險分級把關，且日本國內禁止流通產品，包括福島五縣鳥獸肉、菇類等目前仍禁輸台。未來一旦抽驗發現輻射食品將公告，並依規調升抽驗比率。

日媒稱賴政府挺高市早苗

日本農林水產大臣鈴木憲和及福島縣知事內堀雅雄昨均表示歡迎。日媒報導說，值中國大陸日前再禁日本水產品之際，台灣賴政府廿一日的作法形成明顯對照，展現其對日友好的姿態，透過進口日本水產品表達對高市早苗政府的支持，並希望藉此強化賴政府與日本的關係。