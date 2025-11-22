聽新聞
跨黨派立委要求 加速檢討公廁蹲坐比

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導
立法院跨黨派立委舉行座談會，借鏡日本公廁改革經驗，要求各部會加速檢討公廁馬桶的蹲坐比。記者鄭朝陽／攝影
立法院跨黨派立委舉行座談會，借鏡日本公廁改革經驗，要求各部會加速檢討公廁馬桶的蹲坐比。記者鄭朝陽／攝影

本報6月報導台灣社會高齡化，蹲式廁所改坐式的呼聲漸起；跨黨派立委為此舉辦座談借鏡日本經驗，日本廁所專家表示，2015年起，日本的廁所已全面採用坐式馬桶，連衛浴廠商也停產蹲式馬桶；尤其學校、活動中心等避難場所有長者避難需求，廁所應優先改坐式馬桶。

日本廁所協會會長山本耕平在 「日本的蹲式馬桶是如何消失的」座談會指出，日本的公廁品質世界公認，但三、四十年前的狀況也很糟，一群建築師、醫師等專業者自發組成廁所協會推動廁所舒適化運動，如今蹲式馬桶已於2015年走入歷史，原因除了不利年長和行動不便者，蹲式廁所比坐式容易堵塞，細菌和病毒也較易跟著鞋底沾黏四處傳播。

山本耕平強調，政府將學校、在地的活動中心等規畫為災害避難所，高齡者是主要避難對象，他們的如廁需求要被照顧，日本這些年不斷修建老舊校舍，就把廁所全數改用坐式馬桶，連知名衛浴品牌也停產蹲式馬桶，這點值得台灣參考。

民眾黨立委黃珊珊表示，日本觀光友善，公廁品質加分不少，且比台灣更早高齡化；她要求各部會加速檢討公廁蹲、坐比，清潔維護的SOP也可借鏡日本經驗，為公廁和國旅品質升級。

民進黨立委張雅琳說，她發現很多長者因為蹲不下去，必須改用無障礙廁所，結果造成身障者想用無障礙廁所必須等更久。另外，校園廁所改革也應兼顧緊急避難需求及公共衛生，將要求教育部加速檢討。

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生說，日本廁所乾淨、無味，關鍵是全用坐式馬桶搭配擦拭為主的乾式清潔，不用水洗的濕式清潔，地板也從磁磚改用不會滲透髒汙的塑膠地板，做到「最少的清潔」。另也強調「款待」的廁所文化，宣導使用者離開時要盡自行清潔的基本義務，給下一個使用者有安心的如廁環境。

台大公衛學院副教授陳佳堃表示，很多公廁設計都沒考慮防止病毒傳播，廁所是病毒氣溶膠傳播的絕佳場所，常見廁所用電扇保持通風，其實這樣只吹乾潮濕地面，反讓含病毒的氣溶膠和空氣混合得更均勻，建新廁所要多注意通風與公衛防疫。

